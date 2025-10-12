Berke Özer Milli takım kampından neden ayrıldı? Milli kaleciden açıklama geldi!

Berke Özer Milli takım kampından neden ayrıldı merak ediliyor. TFF’den yapılan resmi açıklamada, A Milli Takım kalecilerinden Berke Özer’in Bulgaristan maçı kadrosunda yer almamasını gerekçe göstererek kamptan ayrıldığı belirtildi.

BERKE ÖZER MİLLİ TAKIM KAMPINDAN NEDEN AYRILDI?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) A Milli Takım kalecilerinden Berke Özer’in Bulgaristan maçının ardından kampı izinsiz olarak terk ettiğini duyurdu.

Berke Özer’in ayrılığı sonrası kaleci kadrosuna Başakşehir’den Muhammet Şengezer dahil edildi.

Berke Özer, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, kamp öncesinde yaşadığı ağrılar hakkında teknik ekibe bilgi verdiğini, maç kadrosuna alınmayacaksa bu süreci tedaviyle geçirmeyi önerdiğini belirtti.

Özer “Maç kadrosunu gördüğümde, yapılan görüşmelerin anlamsız olduğunu ve kararların performans odaklı olmadığını fark ettim. Kampın moralini etkilememek adına, İstanbul’a dönüşte teknik ekibe düşüncelerimi ilettim ve izni dahilinde kamptan ayrıldım” ifadelerini kullandı.

A Milli Takım forması giymenin her zaman en büyük gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Berke Özer “Bu karar hiçbir arkadaşımı hedef almıyor. Benim için önemli olan adaletli bir düzenin içinde yer almak. Yaşanan süreci ve açıklamanın üslubunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum” dedi.

İRFAN CAN KAHVECİ KADRODAN ÇIKARILDI MI?

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Bulgaristan karşısında alınan 6-1’lik galibiyette bir gole imza atmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu, oyuncunun sol ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle A Milli Takım’ın 14 Ekim Salı günü Gürcistan’la oynayacağı maç kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

TFF’nin açıklamasında “İrfan’ın sağlık durumu ile ilgili tespit ve muayenelerin tamamlanmasının ardından, milli futbolcumuzun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu” ifadelerine yer verildi.

Milli takım 14 Ekim’de Gürcistan karşısına çıkacakken kadroda Berke Özer’in yerine Muhammet Şengezer’in, sakatlığı nedeniyle İrfan Can Kahveci’nin ise yer almayacağı bildirildi.