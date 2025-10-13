Milli Takım kampını terk eden Berke Özer'i bekleyen ceza: İşte Futbol Disiplin Talimatı maddesi...

TFF, deplasmanda 6-1 kazanılan Bulgaristan maçı kadrosuna alınmamasını gerekçe gösteren Berke Özer'in, Milli Takım kafilesinin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibin izin olmaksızın kampı terk ettiğiniduyurdu. 25 yaşındaki file bekçisiise teknik heyetin bilgisi dahilinde kamptan ayrıldığını açıkladı.

PFDK'YA SEVK BEKLEN İ YOR

Eyüpspor'dan yaz transfer döneminde Fransız ekibi Lille'e imza atan olan Berke Özer'in, Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan "Milli müsabakaya katılmamak" maddesinden PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor.

2 AYDAN B İ R YILA KADAR MEN CEZASI GÜNDEMDE

İlgili maddede, "Haklı bir sebebi olmaksızın resmi veya özel milli müsabakalara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve müsabaka yerini terk eden futbolcular 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır" ifadesi yer alıyor.

Berke Özer, bu maddeden ceza alır ve TFF de bunu FIFA'ya iletirse; FIFA Disiplin Kurulu, söz konusu cezanın uluslararası boyutta olup olmadığına karar verecek.