Milli Takım kampını terk eden Berke Özer'i bekleyen ceza: İşte Futbol Disiplin Talimatı maddesi...

Milli Takım kampını terk eden Berke Özer'i bekleyen ceza: İşte Futbol Disiplin Talimatı maddesi...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milli Takım kampını terk eden Berke Özer&#039;i bekleyen ceza: İşte Futbol Disiplin Talimatı maddesi...
Spor Haberleri

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan'ı 6-1 gibi çok farklı bir skorla deviren A Milli Takım'da Berke Özer krizi yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), genç kalecinin teknik ve idari ekibin izni olmadan kampı terk ettiğini açıkladı. Kendini savunan Berke Özer'i bekleyen ceza belli oldu.

TFF, deplasmanda 6-1 kazanılan Bulgaristan maçı kadrosuna alınmamasını gerekçe gösteren Berke Özer'in, Milli Takım kafilesinin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibin izin olmaksızın kampı terk ettiğiniduyurdu. 25 yaşındaki file bekçisiise teknik heyetin bilgisi dahilinde kamptan ayrıldığını açıkladı.

Milli takım kampını terk eden Berke Özer'i bekleyen ceza: İşte Futbol Disiplin Talimatı maddesi... - 1. Resim

PFDK'YA SEVK BEKLENİYOR

Eyüpspor'dan yaz transfer döneminde Fransız ekibi Lille'e imza atan olan Berke Özer'in, Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan "Milli müsabakaya katılmamak" maddesinden PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor.

Milli takım kampını terk eden Berke Özer'i bekleyen ceza: İşte Futbol Disiplin Talimatı maddesi... - 2. Resim

2 AYDAN BİR YILA KADAR MEN CEZASI GÜNDEMDE

İlgili maddede, "Haklı bir sebebi olmaksızın resmi veya özel milli müsabakalara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve müsabaka yerini terk eden futbolcular 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır" ifadesi yer alıyor.

Milli takım kampını terk eden Berke Özer'i bekleyen ceza: İşte Futbol Disiplin Talimatı maddesi... - 3. Resim

Berke Özer, bu maddeden ceza alır ve TFF de bunu FIFA'ya iletirse; FIFA Disiplin Kurulu, söz konusu cezanın uluslararası boyutta olup olmadığına karar verecek.

 

