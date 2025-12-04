Ünlü şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. SHOW TV’de yayınlanan Ela Rumeysa ile Bu Sabah programında, Güllü’nün evine ait güvenlik kamerası kayıtları ilk kez izleyiciyle paylaşıldı. Görüntülerde, şarkıcının evinden yükselen bağrışmalar ile bedeninin yere çarpma sesi arasındaki 7 saniyelik fark dikkat çekti. Adli Mimarlık Uzmanı Hakan İzgi, bu sürenin normal olmadığına vurgu yaparak, ciddi şüphelere işaret edebileceğini söyledi.

26 Eylül gecesi Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma halen sürüyor.

Olayla ilgili her gün yeni iddialar ortaya atılırken, geçtiğimiz günlerde yeni ses kayıtları da gündeme gelmişti.

‘YURT DIŞINA KAÇIŞ PLANI’ İDDİASI İddiaya göre, kayıtlar şarkıcının olay günü evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ile Tuğyan Ülkem arasında yurtdışına kaçma planlarının konuşulduğunu ortaya koyuyordu. Ses kayıtlarında Tuğyan Ülkem’in Sultan Ulu’ya, “Sen Fransa’ya nasıl gideceğini anladın değil mi? Pasaportsuz tırla. Fransa’ya bizzat gidebiliriz, bir de Gürcistan hakkımız var hala” dediği öne sürülmüştü.



BAĞRIŞMALAR İLE DÜŞÜŞ SESİ ARASINDAKİ 7 SANİYELİK GİZEM Gazeteci Sevilay Yılman, son olarak apartmandaki güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Kayıtlar, SHOW TV’de Ela Rumeysa ile Bu Sabah programında ilk kez yayınlandı. Görüntülerdeki en çarpıcı detay, Güllü’nün evinden gelen bağrışmalar ile bedeninin yere çarpma sesi arasında tam 7 saniye olmasıydı.

“BU ÖNEMLİ BİR DELİL” Programın canlı yayınına katılan Adli Mimarlık Uzmanı Hakan İzgi, bu farkın normal şartlarda imkansız olduğunu belirterek şunları söyledi: “6’ncı kattan düşen bir insanın yere ulaşma süresi en fazla 1.5–2 saniyedir. 7 saniyelik boşluk ciddi bir mücadeleye işaret ediyor olabilir. Bu önemli bir delil.”



“HİÇBİR SES GELMEMESİ GARİP” İzgi ayrıca, düşmeden önce herhangi bir sesin çıkmamasının da şüphe uyandırdığını vurguladı: “Bir insan ayağı takılsa bile bir ses çıkar. Güllü’den hiçbir ses gelmemesi çok garip.”



Editör:MELİN ÖZTÜRK

