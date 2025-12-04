4 Aralık Perşembe günü, Twitter (X) kullanıcıları ciddi erişim sorunu yaşamaya başladı. Platforma girişte zorluklar yaşamasına ve zaman akışının yenilenmemesine dair üst üste bildirim atılırken, sosyal medyada "4 Aralık Perşembe Twitter çöktü mü?" sorusu gündeme geldi.

4 Aralık 2025 Perşembe günü birçok kullanıcı, X (eski adıyla Twitter) platformuna erişim esnasında akışın yenilenmemesi, mesajların gönderilememesi, bildirimlerin geç gelmesi ve giriş hataları gibi sorunlar yaşadıklarını duyurdu. Kullanıcılar “Twitter çöktü mü?” sorusu kısa süre içinde öne çıktı.

4 ARALIK PERŞEMBE TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Kesintileri takip eden Downdetector'a yapılan bildirimlere bakıldığında, hata bildirimlerinde artış görülmemektedir. Bu kapsamda Twitter çökmemiştir.

Twitter'da yaşanan erişim sorunu hakkında henüz resmi kurumlar açıklamam yapmamıştır. Küresel bir sorunun dışında kullanıcıların kendi cihaz ayarları veya uygulama güncellemelerinden kaynaklanıyor olabilir.

Son 24 saatin kesinti raporlarına bakıldığında raporlarda zaman zaman artış olduğu görülse de şu anda X'e erişim vardır.

