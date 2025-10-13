İlkay Gündoğan tepki gösterdi: Futboldan anlamıyorlar

Galatasaray'ın 34 yaşındaki yıldızı İlkay Gündoğan, Alman basınından Bild'e açıklamalar yaptı.

Liverpool'daki performansı eleştirilen Florian Wirtz hakkında konuşan İlkay, Liverpool'daki performansının eleştirilmesini doğru bulmadığını oyuncunun kendisini göstereceğini belirtti.

"KAÇINILMAZ OLDUĞU BELLİYDİ"

Wirtz'in bonservisinin eleştirilere neden olduğunu kaydeden İlkay Gündoğan, "Wirtz için ödenen yüksek bonservis nedeniyle İngiltere’de çok hızlı bir şekilde büyük bir gürültü kopmasının kaçınılmaz olduğu belliydi. Ne yazık ki artık işin mekanizması böyle işliyor." dedi.

"FUTBOLDAN PEK ANLAMIYORLAR"

Alman yıldızın yakında gol ve asistlerle öne çıkacağını söyleyen İlkay, "Wirtz'in şimdiden başarısız bir transfer olduğunu söylemek çok abartılı. Onun olağanüstü kalitesini görmeyenler, futboldan pek anlamıyorlar demektir. Gol ve asistlerin çok yakında geleceğine eminim." diye konuştu.

"ALMAN MİLLİ TAKIMI İÇİN DE ÖNEMLİ OLACAKTIR"

34 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Florian Wirtz'i muazzam yeteneği ile birlikte bu aşamayı atlatacak bir insan olarak görüyorum. Bu, Alman Milli Takımı için de son derece önemli olacaktır. Bu konuda bir şüphem yok, sadece zaman meselesi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

LIVERPOOL'DA TEK ASİST

Liverpool'un yaz transfer dönemindeki dikkat çeken transferlerinden biri olan Florian Wirtz, İngiliz ekibinde şu ana kadar 10 maça çıktı ve yalnızca 1 asist yaptı.