13 Ekim bu akşam televizyonda neler var? TV yayın akışı gündemde
13 Ekim Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1 ve TV8 gibi popüler kanalların yayın akışı belli oldu. Buna göre bu akşam birbirinden eğlenceli yapımlar ekrana gelecek. İzleyiciler '13 Ekim bu akşam televizyonda neler var?' sorusuna cevap aramaya başladı.
Bu akşam TV ekranlarında birbirinden heyecanlı diziler yer alacak. Pazartesi günleri izleyenlerin yakından takip ettiği popüler diziler yer alıyor.
Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti ve Bahar dizilerin reyting kırmaya devam ederken izleyenler en çok '13 Ekim bu akşam televizyonda neler var? ' sorusunu arama motorlarında sorgulatmaya başladı.
13 EKİM BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR?
Bu akşam Kanal D'de Uzak Şehir, ATV'de Aynadaki Yabancı, Star'da Hayalet Avcıları Öteki Dünya, Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de MasterChef, TRT 1'de Cennetin Çocukları, NOW'da Sahtekarlar ekrana gelecek.
13 EKİM PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Güller ve Günahkarlar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Güller ve Günahkarlar
13 EKİM PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Hayalet Avcıları Öteki Dünya
22:30 Hayalet Avcıları Öteki Dünya
00:45 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
13 EKİM PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Aşk ve Gözyaşı
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aynadaki Yabancı
23:20 Aşk ve Gözyaşı
02:30 Kardeşlerim
13 EKİM PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Bahar
13 EKİM PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
00:15 Yerli Dizi
13 EKİM PAZARTESİ NOW YAYIN AKIŞI
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Sahtekarlar
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Sahtekarlar
22:45 Kıskanmak
13 EKİM PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz