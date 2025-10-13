Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > 13 Ekim bu akşam televizyonda neler var? TV yayın akışı gündemde

13 Ekim bu akşam televizyonda neler var? TV yayın akışı gündemde

- Güncelleme:
13 Ekim bu akşam televizyonda neler var? TV yayın akışı gündemde
13 Ekim Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1 ve TV8 gibi popüler kanalların yayın akışı belli oldu. Buna göre bu akşam birbirinden eğlenceli yapımlar ekrana gelecek. İzleyiciler '13 Ekim bu akşam televizyonda neler var?' sorusuna cevap aramaya başladı.

Bu akşam TV ekranlarında birbirinden heyecanlı diziler yer alacak. Pazartesi günleri izleyenlerin yakından takip ettiği popüler diziler yer alıyor.

Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti ve Bahar dizilerin reyting kırmaya devam ederken izleyenler en çok '13 Ekim bu akşam televizyonda neler var? ' sorusunu arama motorlarında sorgulatmaya başladı.

13 EKİM BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 

Bu akşam Kanal D'de Uzak Şehir, ATV'de Aynadaki Yabancı, Star'da Hayalet Avcıları Öteki Dünya, Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de MasterChef, TRT 1'de Cennetin Çocukları, NOW'da Sahtekarlar ekrana gelecek. 

13 EKİM PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Güller ve Günahkarlar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

00:15 Güller ve Günahkarlar

13 EKİM PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Hayalet Avcıları Öteki Dünya

22:30 Hayalet Avcıları Öteki Dünya

00:45 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

13 EKİM PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Aşk ve Gözyaşı

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Aynadaki Yabancı

23:20 Aşk ve Gözyaşı

02:30 Kardeşlerim

13 EKİM PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Bahar

13 EKİM PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:15 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:40 Mehmed: Fetihler Sultanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Cennetin Çocukları

00:15 Yerli Dizi

13 EKİM PAZARTESİ NOW YAYIN AKIŞI

06:00 Karagül 

07:30 İlk Bakış 

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 

12:30 Yasak Elma 

13:30 En Hamarat Benim 

16:30 Sahtekarlar 

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 

20:00 Sahtekarlar 

22:45 Kıskanmak

13 EKİM PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

13:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

 

