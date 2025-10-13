Ergin Ataman'ı çıldırtan kararlar: Dünya tarihinde ilk!

Panathinaikos AKTOR BaşantrenörüErgin Ataman, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Olympiakos'a 90-86 yenildikleri maçtaki iki pozisyonun görüntülerine yer vererek hakem kararlarını eleştirdi.

"TRAJ İ KOM İ K KARAR"

Kostas Sloukas'ın potaya hareketlendiği ve Panathinaikos aleyhine faul çalınan pozisyonu değerlendiren tecrübeli başantrenör, "Videonun trajikomik kısmı, faulün Sloukas'a çalınması ve rakibin 2 serbest atış için çizgiye gelmesi. Ve evet, bu bir şaka değil" ifadelerini kullandı.

"BASKETBOL SAHASINDA YENİ BİR SPOR; GREKOROMEN GÜREŞ "

Paylaştığı ikinci pozisyonda Olympiakos'un yıldızı Sasha Vezenkov'un ribaunt mücadelesinde TJ Shorts'a faul yaptığını savunan Ataman, "Basketbol sahasında yeni bir sporun; grekoromen güreşin icadına da tanık olduk. Dünya tarihinde bir ilk" değerlendirmesinde bulundu.

Ligde 2'de 2 yapan ev sahibi Olympiakos'ta Vezenkov, 22 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan konuk ekipte ise TJ Shorts'un 19 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.