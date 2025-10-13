Ergin Ataman'ı çıldırtan kararlar: Dünya tarihinde ilk!
Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'un başantrenörlüğünü yapan Ergin Ataman, ligde Olympiakos'a 90-86 mağlup oldukları karşılaşmadaki hakem kararlarına tepki gösterdi. 59 yaşındaki çalşıştırıcı, "Dünya tarihinde bir ilk" ve "Bu bir şaka değil" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.
Panathinaikos AKTOR BaşantrenörüErgin Ataman, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Olympiakos'a 90-86 yenildikleri maçtaki iki pozisyonun görüntülerine yer vererek hakem kararlarını eleştirdi.
"TRAJİKOMİK KARAR"
Kostas Sloukas'ın potaya hareketlendiği ve Panathinaikos aleyhine faul çalınan pozisyonu değerlendiren tecrübeli başantrenör, "Videonun trajikomik kısmı, faulün Sloukas'a çalınması ve rakibin 2 serbest atış için çizgiye gelmesi. Ve evet, bu bir şaka değil" ifadelerini kullandı.
"BASKETBOL SAHASINDA YENİ BİR SPOR; GREKOROMEN GÜREŞ"
Paylaştığı ikinci pozisyonda Olympiakos'un yıldızı Sasha Vezenkov'un ribaunt mücadelesinde TJ Shorts'a faul yaptığını savunan Ataman, "Basketbol sahasında yeni bir sporun; grekoromen güreşin icadına da tanık olduk. Dünya tarihinde bir ilk" değerlendirmesinde bulundu.
Ligde 2'de 2 yapan ev sahibi Olympiakos'ta Vezenkov, 22 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan konuk ekipte ise TJ Shorts'un 19 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.