Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2026 puan durumu: Kimler lider konumda?

Dünya Kupası 2026 Avrupa Elemeleri’nde grup mücadeleleri heyecanla sürüyor ve puan durumları futbolseverlerin takibinde. Dünya Kupası 2026 Avrupa Elemeleri’nde en yüksek puanları toplayan ülkeler arasında Norveç ilk sırada 18 puana ulaştı. Onu 16 puanla Hollanda ve Hırvatistan takip ediyor. İngiltere, 15 puanla dördüncü sırada bulunurken, Çek Cumhuriyeti 13 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Dünya Kupası 2026 Avrupa Elemeleri’nde grup mücadeleleri heyecanla sürüyor ve puan durumları şimdiden dikkat çekiyor. A Grubu’nda Almanya, Kuzey İrlanda ve Slovakya 6 puanla zirvede yer alırken, Lüksemburg puansız olarak son sırada bulunuyor.

B Grubu’nda ise İsviçre liderliği elinde tutuyor ve 9 puanla rakiplerinin önünde bulunuyor. Kosova 4 puanla ikinci sırada yer alırken, İsveç henüz 1 puan toplayabildi. Türkiye ise E grubunda 6 puan ile İspanya'nın gerisinde ikinci sırada mücadeleye devam ediyor.

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ 2026 PUAN DURUMU

A Grubu

Almanya - 6 Puan

Kuzey İrlanda - 6 Puan

Slovakya - 6 Puan

Lüksemburg - 0 Puan

B Grubu

İsviçre - 9 Puan

Kosovo - 4 Puan

Slovenya - 2 Puan

İsveç - 1 Puan

C Grubu

Danimarka - 10 Puan

İskoçya - 10 Puan

Yunanistan - 3 Puan

Beyaz Rusya - 0 Puan

D Grubu

Fransa - 9 Puan

Ukrayna - 4 Puan

İzlanda - 3 Puan

Azerbaycan - 1 Puan

E Grubu

İspanya - 9 Puan

*Türkiye - 6 Puan*

Gürcistan - 3 Puan

Bulgaristan - 0 Puan

F Grubu

Portekiz - 9 Puan

Macaristan - 4 Puan

Ermenistan - 3 Puan

İrlanda - 1 Puan

G Grubu

Hollanda - 16 Puan

Polonya - 13 Puan

Finlandiya - 10 Puan

Litvanya - 3 Puan

Malta - 2 Puan

H Grubu

Avusturya - 15 Puan

Bosna-Hersek - 13 Puan

Romanya - 10 Puan

Güney Kıbrıs - 8 Puan

San Marino - 0 Puan

I Grubu

Norveç - 18 Puan

İtalya - 12 Puan

İsrail - 9 Puan

Estonya - 3 Puan

Moldova - 0 Puan

J Grubu

Kuzey Makedonya - 12 Puan

Belçika - 11 Puan

Galler - 10 Puan

Kazakistan - 6 Puan

Lihtenştayn - 0 Puan

K Grubu

İngiltere - 15 Puan

Arnavutluk - 11 Puan

Sırbistan - 7 Puan

Letonya - 5 Puan

Andorra - 1 Puan

L Grubu

Hırvatistan - 16 Puan

Çek Cumhuriyeti - 13 Puan

Faroe Adaları - 12 Puan

Karadağ - 6 Puan

Cebelitarık - 0 Puan

