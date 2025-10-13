Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2026 puan durumu: Kimler lider konumda?
Dünya Kupası 2026 Avrupa Elemeleri’nde grup mücadeleleri heyecanla sürüyor ve puan durumları futbolseverlerin takibinde. Dünya Kupası 2026 Avrupa Elemeleri’nde en yüksek puanları toplayan ülkeler arasında Norveç ilk sırada 18 puana ulaştı. Onu 16 puanla Hollanda ve Hırvatistan takip ediyor. İngiltere, 15 puanla dördüncü sırada bulunurken, Çek Cumhuriyeti 13 puanla beşinci sırada yer alıyor.
Dünya Kupası 2026 Avrupa Elemeleri’nde grup mücadeleleri heyecanla sürüyor ve puan durumları şimdiden dikkat çekiyor. A Grubu’nda Almanya, Kuzey İrlanda ve Slovakya 6 puanla zirvede yer alırken, Lüksemburg puansız olarak son sırada bulunuyor.
B Grubu’nda ise İsviçre liderliği elinde tutuyor ve 9 puanla rakiplerinin önünde bulunuyor. Kosova 4 puanla ikinci sırada yer alırken, İsveç henüz 1 puan toplayabildi. Türkiye ise E grubunda 6 puan ile İspanya'nın gerisinde ikinci sırada mücadeleye devam ediyor.
DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ 2026 PUAN DURUMU
A Grubu
Almanya - 6 Puan
Kuzey İrlanda - 6 Puan
Slovakya - 6 Puan
Lüksemburg - 0 Puan
B Grubu
İsviçre - 9 Puan
Kosovo - 4 Puan
Slovenya - 2 Puan
İsveç - 1 Puan
C Grubu
Danimarka - 10 Puan
İskoçya - 10 Puan
Yunanistan - 3 Puan
Beyaz Rusya - 0 Puan
D Grubu
Fransa - 9 Puan
Ukrayna - 4 Puan
İzlanda - 3 Puan
Azerbaycan - 1 Puan
E Grubu
İspanya - 9 Puan
*Türkiye - 6 Puan*
Gürcistan - 3 Puan
Bulgaristan - 0 Puan
F Grubu
Portekiz - 9 Puan
Macaristan - 4 Puan
Ermenistan - 3 Puan
İrlanda - 1 Puan
G Grubu
Hollanda - 16 Puan
Polonya - 13 Puan
Finlandiya - 10 Puan
Litvanya - 3 Puan
Malta - 2 Puan
H Grubu
Avusturya - 15 Puan
Bosna-Hersek - 13 Puan
Romanya - 10 Puan
Güney Kıbrıs - 8 Puan
San Marino - 0 Puan
I Grubu
Norveç - 18 Puan
İtalya - 12 Puan
İsrail - 9 Puan
Estonya - 3 Puan
Moldova - 0 Puan
J Grubu
Kuzey Makedonya - 12 Puan
Belçika - 11 Puan
Galler - 10 Puan
Kazakistan - 6 Puan
Lihtenştayn - 0 Puan
K Grubu
İngiltere - 15 Puan
Arnavutluk - 11 Puan
Sırbistan - 7 Puan
Letonya - 5 Puan
Andorra - 1 Puan
L Grubu
Hırvatistan - 16 Puan
Çek Cumhuriyeti - 13 Puan
Faroe Adaları - 12 Puan
Karadağ - 6 Puan
Cebelitarık - 0 Puan