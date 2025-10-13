Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Windows 10 desteği ne zaman bitiyor? Bilgisayarlarda yeni dönem başladı

Windows 10 desteği ne zaman bitiyor? Bilgisayarlarda yeni dönem başladı
Windows 10 kullanıcılarını kritik bir süreç bekliyor. Microsoft, popüler işletim sistemine verdiği desteği sonlandıracak. Bu tarihten itibaren güvenlik güncellemeleri ve teknik destek sağlanmayacak.

Microsoft, Windows 10 dönemini kapatmaya hazırlanıyor. Microsoft, işletim sistemleri için sağladığı destek süreleriyle kullanıcılarını güvenlik ve performans açısından koruyor. Ancak bu sürenin sona ermesiyle beraber kullanıcılar, güvenlik açıklarına karşı daha savunmasız hale getiriyor. Peki, "Windows 10 desteği ne zaman bitiyor?" İşte tüm detaylar...

Windows 10 desteği ne zaman bitiyor? Bilgisayarlarda yeni dönem başladı - 1. Resim

WİNDOWS 10 DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR? 

Windows 10 desteği 14 Ekim 2025 tarihi itibarıyla sonlanacaktır. Bugünden sonra kullanıcılar güvenlik güncellemeleri ile teknik destek alamayacak.

Windows 10 desteğinin sona ermesiyle beraber kullanıcıları, virüsler, kötü amaçlı yazılımlar ve sistem hatalarına karşı daha savunmasız hale gelecek. Microsoft ise Windows 11'e geçiş ya da alternatif çözümlerle güvenli bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Windows 10 desteği ne zaman bitiyor? Bilgisayarlarda yeni dönem başladı - 2. Resim

WİNDOWS 10'DAN 11'E GEÇİŞ ÜCRETLİ Mİ?

Windows 10 yükseltmesi Microsoft tarafından ücretsiz olarak sunuluyor. 

Windows 10 kullanıcıları, uyumlu cihazlarda ücretsiz olarak Windows 11'e geçiş yapabiliyor. Ancak cihazın TPM 2.0, Secure Boot, yeterli RAM ve belirli CPU gereksinimlerini karşılaması gerekiyor. Uyumlu olmayan cihazlarda yükseltme yapılamamaktadır. 

Ücretsiz yükseltme, modern arayüz gelişmiş güvenlik ve daha performans gibi Windows 11 avantajlarından faydalanmayı sağlıyor. 

