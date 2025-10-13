2025-2026 NBA sezonu ne zaman başlıyor?

Dünyanın en prestijli basketbol ligi NBA, 2025-2026 sezonu için geri sayımda. Takvimde yer alan hazırlık maçları, Emirates Kupası organizasyonu ve Avrupa’daki özel karşılaşmalarla birlikte yoğun bir sezon basketbolseverleri bekliyor.

2025-2026 NBA SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

NBA yönetimi tarafından paylaşılan resmi takvime göre 2025-2026 sezonu 21 Ekim 2025 tarihinde başlayacak. Açılış gecesinde Oklahoma City Thunder, Houston Rockets’ı konuk ederken, Los Angeles Lakers sahasında Golden State Warriors’ı ağırlayacak. Bu karşılaşmalar Türkiye saatiyle sırasıyla 02.30 ve 05.00’te oynanacak.

Normal sezon 12 Nisan 2026’da sona erecek ve ardından play-off aşaması başlayacak.

NBA 2025-2026 SEZONU TAKVİMİ

20 Ekim - Açılış günü kadroları belirleniyor (ET 17.00)

21 Ekim - 2025-26 NBA Normal Sezonu başlıyor | Rockets - Thunder (TSİ 02.30) ve Warriors - Lakers (TSİ 05.00)

31 Ekim - Emirates NBA Kupası 2025 grup maçları başlıyor

1 Kasım - NBA Mexico City Maçı | Pistons - Mavericks | Arena CDMX, Meksika

28 Kasım - Emirates NBA Kupası grup maçları sona eriyor

9-10 Aralık - Emirates NBA Kupası Çeyrek Finaller

13 Aralık - Emirates NBA Kupası Yarı Finaller | Las Vegas, Nevada

25 Aralık - Noel Günü özel maçları

5 Ocak - 10 günlük kontratlar imzalanmaya başlanabilecek

10 Ocak - Tüm kontratlar sezonun geri kalanı için garanti altına alınacak

15 Ocak - NBA Berlin Maçı 2026 | Magic - Grizzlies | Uber Arena, Berlin

18 Ocak - NBA Londra Maçı 2026 | Magic - Grizzlies | The O2 Arena, Londra

19 Ocak - Martin Luther King Jr. Günü özel maçları

20-24 Ocak - NBA Rivals Week (Rakipler Haftası)

5 Şubat - NBA Takas Son Günü (ET 15.00)

13-15 Şubat - NBA All-Star 2026 | Los Angeles, California

13 Şubat - NBA HBCU Classic | Hampton - North Carolina A&T | Kia Forum, Inglewood

1 Mart - Playoff uygunluk muafiyeti son tarihi

12 Nisan - Normal sezon sona eriyor

13 Nisan - Playoff kadroları belirleniyor