Cennetin Çocukları'nın Yasemin'i Eda Akalın kimdir, kaç yaşında?

Cennetin Çocukları'nın Yasemin'i Eda Akalın kimdir, kaç yaşında?

Cennetin Çocukları&#039;nın Yasemin&#039;i Eda Akalın kimdir, kaç yaşında?
Türkiye Gazetesi

Cennetin Çocukları dizisinde Yasemin karakterini oynayan Eda Akalın ismi dikkat çekti. Hem oyunculuğu hem de karakterin duygusal yönüyle izleyicinin beğenisini kazanan Eda Akalın’ın hayatı, kariyeri ve oynadığı diziler merak konusu oldu.

NOW TV ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisi, aile içindeki mücadeleleri ve fedakarlıkları konu alıyor. Dizide Süleyman’ın büyük kızı Yasemin’e hayat veren Eda Akalın, performansıyla adından söz ettirdi. 

CENNETİN ÇOCUKLARI YASEMİN KİM, GERÇEK ADI NE?

Cennetin Çocukları dizisinde Eda Akalın’ın canlandırdığı Yasemin, Süleyman’ın en büyük kızıdır. Annesinin yokluğunda kardeşlerine hem abla hem anne figürü olmuş, ailesinin sorumluluğunu genç yaşta üstlenmiştir. Çiçek Otel’de çalışarak ailesini ayakta tutmaya çalışan Yasemin, kendi hayallerinden vazgeçmek zorunda kalsa da mücadeleci kişiliğiyle öne çıkar.

Cennetin Çocukları'nın Yasemin'i Eda Akalın kimdir, kaç yaşında? - 1. Resim

EDA AKALIN KİMDİR?

Eda Akalın, 18 Temmuz 1994 tarihinde İstanbul’da doğdu. Sainte Pulcherie Fransız Lisesi’nde okurken tiyatroyla tanıştı ve bu ilgi onu oyunculuk eğitimine yönlendirdi. Üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık ve Sosyoloji bölümlerinde tamamladıktan sonra Craft Oyunculuk Atölyesi’nde profesyonel oyunculuk eğitimi aldı. Eric Morris, Stanislavski ve Meisner teknikleri üzerine yoğunlaştı.

Cennetin Çocukları'nın Yasemin'i Eda Akalın kimdir, kaç yaşında? - 2. Resim

Oyunculuğun yanı sıra şarkı sözü, hikaye ve senaryo yazarlığıyla da ilgilenen Akalın, sahne sanatlarına olan ilgisini çok yönlü şekilde sürdürüyor. İngilizce drama eğitmenliği de yapan oyuncu, tiyatro ve sinema alanlarında üretmeye devam ediyor. Daha önce Seksenler dizisinde Suna ve Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinde İlkay karakterleriyle tanınmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

