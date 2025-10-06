Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cennetin Çocukları İskender kimdir? İsmail Hacıoğlu'nun kariyeri ve oynadığı yapımlar

TRT 1’in yeni sezonda dikkat çeken yapımlarından Cennetin Çocukları güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgisini çekiyor. Dizide İskender karakterini canlandıran İsmail Hacıoğlu, performansıyla büyük beğeni topluyor. Cennetin Çocukları’ndaki İskender kimdir, İsmail Hacıoğlu hangi dizilerde ve filmlerde oynadı merak ediliyor.

İsmail Hacıoğlu kariyeri boyunca hem sinemada hem de televizyon dizilerinde unutulmaz performanslara imza attı. 2000’li yılların başında yer aldığı “Bir İstanbul Masalı” dizisindeki Ozan Kozan karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu Cennetin Çocukları İskender rolüyle gündemde.

CENNETİN ÇOCUKLARI İSKENDER KİMDİR?

İsmail Hacıoğlu canlandırdığı Cennetin Çocukları İskender karakteri yeraltı dünyasında büyümüş, hayatın acımasızlığıyla yoğrulmuş bir adam olarak karşımıza çıkıyor. Zamanla içinde taşıdığı öfke ve adalet duygusu ile bambaşka bir yola sürükleniyor. Tüm sertliğine rağmen tek arzusu, sıcak bir aile sofrasında huzur bulmak. “Cennetin Çocukları” Cennet Ana’nın (Şebnem Doğruer) kaybolan oğlu Kamil’i arayışını anlatıyor.

Yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu, senaryosunu Ali Kara’nın kaleme aldığı yapımda, İsmail Hacıoğlu’nun yanı sıra Özgü Kaya ve Melisa Şenolsun da başrollerde yer alıyor.

İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?

1985 yılında İstanbul’da doğan İsmail Hacıoğlu oyunculuk kariyerine ilkokul çağında başladı. Beşinci sınıfta sahne aldığı bir piyesin ardından oyunculuk tutkusunun peşinden giden Hacıoğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nde eğitim aldı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü kazansa da bir yıl sonra okuldan ayrılarak sahneye yöneldi.

İsmail Hacıoğlu'nun babası, Fenerbahçe forması da giymiş eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Hacıoğlu’dur.

İlk sinema deneyimini 2001 yapımı “Bana Şans Dile” filmiyle yaşayan Hacıoğlu, iki yıl sonra “Karşılaşma” filmindeki Osman rolüyle çıkış yaptı ve 40. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “Umut Veren Genç Oyuncu” ödülüne layık görüldü.

