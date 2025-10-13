Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kara yolunda bu şeridi kullanan "Mehter Marşı" dinliyor

Kara yolunda bu şeridi kullanan "Mehter Marşı" dinliyor

- Güncelleme:
Edirne-Kırklareli kara yolunda "melodili yol" uygulaması hayata geçirildi. Belirlenen şeritte ilerleyen sürücüler, yolda Mehter Marşı eşliğinde seyahat edebiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında yolun Söğütlüdere köyü mevkiinden geçenler "melodili yol" uygulamasını deneyimleyebiliyor.

Edirne-Kırklareli arasında seyahat eden sürücüler melodili yolun bulunduğu alandan 80 kilometre hızla giderek Mehter Marşı'nı dinliyor.

Kara yolunda bu şeridi kullanan "Mehter Marşı" dinliyor - 1. Resim

MELODİLİ YOL UYGULAMASI

Melodili yol uygulaması, yola yerleştirilen işaretlemeler veya oyuklar ile araçların geçişinde ses üretme prensibine dayanıyor.

Oyuklar veya işaretlemeler araçların yoldan belirli hızla geçtiğinde müzikal melodi oluşturacak şekilde tasarlanıyor. Sürücü sabit hızla seyrettiğinde, oluşan titreşim ve sesler birleşerek belirlenen melodi duyuluyor.

Uygulama Türkiye'de ilk kez mayıs ayında Ankara'da, Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu'nda kullanılmaya başlanmıştı.

