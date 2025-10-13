Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Islak mendil ve dezenfektan nedeniyle ehliyetinden oldu! Yıllar sonra gelen karar şaşkına çevirdi

Islak mendil ve dezenfektan nedeniyle ehliyetinden oldu! Yıllar sonra gelen karar şaşkına çevirdi

Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da 44 yaşındaki Dilek Arslan Bal, dezenfektan ve ıslak mendil kullanmasının ardından aracıyla seyir halindeyken trafik polisleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrolde 0.61 promil alkollü olduğu belirlenen Bal'a ceza kesildi ve ehliyetine el konuldu. Soluğu hastanede alan Bal, yapılan testler sonucunda alkol kullanmadığını ispatlayarak cezadan kurtuldu ve ehliyetini geri aldı. Bal olaydan yıllar sonra ise aldığı haberle şaşkına döndü.

Diyarbakır'da yaşayan Dilek Arslan Bal, 18 Eylül 2021'de bir yakınının kınasına katılmak için aracıyla yola çıktı. Ailesi ile birlikte yola çıkan Bal, kına dönüşü Silvan yolunda bir benzinlikte durarak yakıt alıp ihtiyaçlarını giderdi. Burada hem ıslak mendil hem de dezenfektan kullanan Bal, aracına binerek yola devam etti.

Diyarbakır girişinde polis uygulama noktasında durdurulan Bal'a ehliyet ve ruhsatı soruldu. Evraklarını veren Bal'dan daha sonra alkolmetreyi üflemesi istendi. Bir an bile tereddüt etmeden alkolmetreyi üfleyen Bal, çıkan sonuç karşısında hayatının şokunu yaşadı. Alkolmetreye göre 0.61 promil alkollü olduğu belirlenen Bal, bir hata olduğunu, asla alkol kullanmadığını söylese de sonucu değiştiremedi.

ISLAK MENDİL VE DEZENFEKTAN ETKİSİ

Ailesine haber veren Bal, yakınları ile birlikte birlikte Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada hemşire ile sohbet eden bal, alkolün nasıl çıkmış olabileceği ile ilgili bilgi almak istedi. Hemşire gazlı içecek, dezenfektan ve ıslak mendil kullanımının bazen alkolmetreyi yanıltabileceğini belirtti.

İSTİNAF KARARI BİR ŞOK DAHA YAŞATTI

18 Eylül 2021 gece 00.21'de uygulamaya giren Bal, 02.00'de tahlil yaptırdı. Tahlil sonucu temiz çıkan ve alkol kullanmadığı tespit edilen Bal, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Alkol kullanmadığı ortaya çıkan Bal'a yazılan ceza iptal edilirken el konulan ehliyeti de iade edildi. Aradan geçen 4 yılın ardından adliyeye giden Bal, kararın istinafa gönderildiğini öğrenince bir şok daha yaşadı. Her şeyin ortada olduğunu ve hayatı boyunca ağzına alkol koymadığını belirten Bal, şimdi istinaftan gelecek kararı bekliyor.

 

