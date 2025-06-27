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Çevirmeye takıldı, 0.01 promille ehliyetini kaptırdı! Polislerin yanında kendine bela okudu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çevirmeye takıldı, 0.01 promille ehliyetini kaptırdı! Polislerin yanında kendine bela okudu
Trafik Cezası, Bursa, Osmangazi, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da trafik denetlemesine giren sürücü, 0,51 promil alkollü çıktı. Yasal sınır olan 0.50 promili 0.01 promil geçen Yakup G., ehliyetini kaptırdığını öğrenince büyük pişmanlık yaşadı. 5 yıl içerisinde 2'nci sefer alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücü, "Allah benim belamı versin" sözleriyle kendine kızdı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında alkol uygulamaları yaparak, trafik canavarlarının önünü kesmeye çalışıyor. Dün gece saat 01.30-03.30 arasında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Nilüfer Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler, 16 AND plakalı otomobilden şüphelenerek durdurdu. Alkolmetre üfletilen sürücü Yakup G. 0.51 promil alkollü çıktı.

Çevirmeye takıldı, 0.01 promille ehliyetini kaptırdı! Polislerin yanında kendine bela okudu - 1. Resim

"ALLAH BENİM BELAMI VERSİN"

Sadece 0.01 promille ehliyetini kaptırdığını öğrenen Yakup G., büyük pişmanlık yaşadı. Ehliyetine 2 yıl süreyle el konulacağını öğrenince ise "Allah belamı versin" diyerek kendine kızdı.

Çevirmeye takıldı, 0.01 promille ehliyetini kaptırdı! Polislerin yanında kendine bela okudu - 2. Resim

"ARABAYI DENEYECEKTİM"

Bir gazetecinin "0.01 promil ile ehliyetini kaptırdın şimdi ne yapacaksın?" sorusuna, "Yapma be kardeşim, arabayı denemeye çıkmıştım, o arada bir tane içtim. Allah benim belamı versin" cevabını verdi.

Çevirmeye takıldı, 0.01 promille ehliyetini kaptırdı! Polislerin yanında kendine bela okudu - 3. Resim

EHLİYETİNE 2 YIL EL KONULDU

Yakup G.'nin 5 yıl içerisinde 2'nci sefer alkollü şekilde araç kullandığı tespit edildi ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Alkollü sürücüye 11 bin 622 TL para cezası kesilirken, kullandığı otomobil otoparka çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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