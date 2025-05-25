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135 promil alkolle trafikte makas attı! İşlem yapan polislere saldıran 3 şüpheliye ters kelepçe

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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135 promil alkolle trafikte makas attı! İşlem yapan polislere saldıran 3 şüpheliye ters kelepçe
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde durdurulan araçtaki şahıslar polise saldırdı. Trafikte makas atan ve 135 promil alkollü olan sürücü ile yanındaki 2 şahıs aracı durduran polislere saldırıda bulundu. Olayda 2 polis hafif olarak yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafikte makas atarak ilerleyen alkollü sürücü, polis ekipleri tarafından durdurulunca ortalık karıştı.

135 promil alkollü çıkan sürücü ve yanındaki iki kişi, kendilerine işlem yapmak isteyen polislere saldırdı. Yaşanan arbede sırasında 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, 3 saldırgan gözaltına alındı.

135 promil alkolle trafikte makas attı! İşlem yapan polislere saldıran 3 şüpheliye ters kelepçe - 1. Resim

135 PROMİL ALKOLLE TRAFİKTE MAKAS ATTI 

Olay, akşam saatlerinde Konacık Kavşağı'nda meydana geldi. Devriye görevi yapan trafik ekipleri, 34 CYA 639 plakalı otomobilin tehlikeli hareketler yaptığını fark etti. Durdurulan araçtaki sürücü A.Ç.'nin yapılan alkol testinde 135 promil alkollü olduğu belirlendi.

135 promil alkolle trafikte makas attı! İşlem yapan polislere saldıran 3 şüpheliye ters kelepçe - 2. Resim

İŞLEM YAPAN POLİSLERE SALDIRDILAR 

Ceza işlemi uygulanmak istendiği sırada A.Ç., görevli bir polise tekmeyle saldırdı. Araçta bulunan E.Y. ve M.Ç. de diğer polis memurlarına fiziki müdahalede bulundu. Takviye ekiplerin hızla olay yerine ulaşmasıyla 3 saldırgan gözaltına alındı.

135 promil alkolle trafikte makas attı! İşlem yapan polislere saldıran 3 şüpheliye ters kelepçe - 3. Resim

3 ŞÜPHELİYE TERS KELEPÇE 

Kısa süreli arbedede 2 polis memuru hafif yaralanırken, araçtaki diğer kişilerin de alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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