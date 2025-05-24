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Baba-oğul yakılarak öldürülmüştü! Kan donduran cinayetin nedeni ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Baba-oğul yakılarak öldürülmüştü! Kan donduran cinayetin nedeni ortaya çıktı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da baba ile oğulun bir kamyonetin içinde yakılarak öldürülmesi cinayetinde vahşetin nedeni ortaya çıktı. Baba-oğulun alacak-verecek yüzünden öldürülüp yakıldığı anlaşıldı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde baba ve oğlunun alacak-verecek meselesi nedeniyle önce öldürüldüğü, sonra delillerin yok edilmesi için yakıldığı ortaya çıktı.

Baba-oğul yakılarak öldürülmüştü! Kan donduran cinayetin nedeni ortaya çıktı - 1. Resim

19 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde Sur ilçesine bağlı Kuşburnu Mahallesi Ambar Çayı mevkisinde park halindeki bir araçta iki yanmış şekilde erkek cesedi bulunmuştu. Cesetlerin R.S. (49) ile 15 yaşındaki oğlu M.S. olduğu tespit edilmişti.

Baba-oğul yakılarak öldürülmüştü! Kan donduran cinayetin nedeni ortaya çıktı - 2. Resim

ALACAK VERECEK MESELESİNDEN BABA VE OĞLU ÖLDÜRÜP YAKTILAR 

Olayı araştıran ekipler, baba ve oğlunun alacak-verecek meselesi nedeniyle A.M.İ. (25) tarafından olay yerine çağrıldığını, burada zanlının kendi tabancasıyla baba ve oğlunu öldürdüğünü ve delilleri yok etmek amacıyla aracı ateşe verdiğini belirledi. Gözaltına alınan A.M.İ., sorguda suçunu itiraf etti.

Baba-oğul yakılarak öldürülmüştü! Kan donduran cinayetin nedeni ortaya çıktı - 3. Resim

Soruşturma kapsamında A.M.İ. ile birlikte A.Ö. (32), O.K. (44), A.İ. (58), M.D. (26), M.K. (44) ve İ.K. (40) gözaltına alındı. Şüpheliler, 23 Mayıs Cuma günü adliyeye sevk edildi. A.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, O.K. ve A.İ. de adli kontrol şartıyla salıverildi.

Baba-oğul yakılarak öldürülmüştü! Kan donduran cinayetin nedeni ortaya çıktı - 4. Resim

TUTUKLANDILAR 

Katil zanlısı A.M.İ. ile M.D., M.K. ve İ.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısı A.M.İ. olay yerine götürülerek, keşif yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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