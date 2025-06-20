Bursa'da acı olay: Su kanalında otururken aracın altında kalan çocuk can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 20 Haziran 2025 23:38 - Güncelleme: 20 Haziran 2025 23:42 - Güncelleme:

Bursa’nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, su kanalı kenarında oturan 13 yaşındaki Murat Mehmetoğlu’na çarptıktan sonra kanala düştü. Kazada ağır yaralanan çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, su kanalı kenarında oturan çocuğa çarptıktan sonra kanala düştü. Kazada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. Kaza, Kestel ilçesi Kale Mahallesi Mandıras Caddesi ile Ankara Yolu Caddesi üzerinde kesişen su kanalında meydana geldi. A.Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kanal kenarında oturan 13 yaşındaki Murat Mehmetoğlu'na çarparak kanala uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 13 yaşındaki Murat Mehmetoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yaralı sürücünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İlgili Haber Düzce'de acı olay: Serinlemek için girdiği denizden cesedi çıktı

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Abdullah Aydemir