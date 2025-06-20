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Düzce'de acı olay: Serinlemek için girdiği denizden cesedi çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Düzce&#039;de acı olay: Serinlemek için girdiği denizden cesedi çıktı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde serinlemek için denize giren kişi boğularak hayatını kaybetti.

Düzce'de D-655 Akçakoca- Alaplı bağlantı yolu Akkaya Plajı'nda serinlemek için denize giren Mahsun Yayasit (29) akıntıya kapıldı. Yayasit'in kıyıya çıkmadığını gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

Düzce'de acı olay: Serinlemek için girdiği denizden cesedi çıktı - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede dalış yapan ekipler kaybolduğu bölgeden yaklaşık 1 kilometre uzakta Yayasit'e ulaştı. Ekiplerce denizden çıkarılarak sahile getirilen Yayasit'in, sağlık personelince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi.

Düzce'de acı olay: Serinlemek için girdiği denizden cesedi çıktı - 2. Resim

Yayasit'in Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Akçakoca 112 Acil Sağlık ekibinde görevli acil tıp teknikeri (paramedik) olduğu öğrenildi. Genç sağlıkçının cenazesi Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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