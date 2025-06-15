Salda Gölü mezarları oldu! Baba ile oğul boğuldu, kızı vatandaşlar kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 15 Haziran 2025 22:33 - Güncelleme: 15 Haziran 2025 22:43 - Güncelleme:

Burdur'da Salda Gölü'ne yüzmek için giren baba ve oğul boğularak hayatını kaybetti. Aynı aileden olan 17 yalındaki kız ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Baba ve oğlunun cansız bedenleri 60 metre açıkta, 5 metre derinlikte bulundu.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde Salda Gölü'ne giren baba ve oğlu boğulurken, vatandaşlar tarafından kurtarılan kızı ise hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan tatile gelen Hüseyin Ayvalık (40), oğlu Berat Kaan Ayvalık (12), kızı B.A. (17) ve eşi, saat 17.45 sıralarında Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü Tabiat Parkı Orman Plajı bölgesinden göle girmenin serbest olduğu alanda göle girdi. Gölde yüzen baba oğul, bir süre sonra gözden kaybolurken B.A. vatandaşlar tarafından gölden çıkarıldı. İlgili Haber Salda Gölü'nde can pazarı! Küçük kızın bindiği şişme at sürüklendi... CANSIZ BEDENLERİ 5 METRE DERİNLİKTE BULUNDU Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından B.A. ilk müdahalenin ardından Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken AFAD ekipleri gölde botla arama tarama çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında kıyıdan 60 metre uzaklıkta 5 metre derinlikte baba oğulun cansız bedenine ulaştı. Cenazeler sahile çıkarılarak olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Yeşilova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlgili Haber Ağaca çarpan otomobil kağıt gibi ezildi! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru