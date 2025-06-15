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Salda Gölü mezarları oldu! Baba ile oğul boğuldu, kızı vatandaşlar kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Salda Gölü mezarları oldu! Baba ile oğul boğuldu, kızı vatandaşlar kurtardı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Burdur'da Salda Gölü'ne yüzmek için giren baba ve oğul boğularak hayatını kaybetti. Aynı aileden olan 17 yalındaki kız ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Baba ve oğlunun cansız bedenleri 60 metre açıkta, 5 metre derinlikte bulundu.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde Salda Gölü'ne giren baba ve oğlu boğulurken, vatandaşlar tarafından kurtarılan kızı ise hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan tatile gelen Hüseyin Ayvalık (40), oğlu Berat Kaan Ayvalık (12), kızı B.A. (17) ve eşi, saat 17.45 sıralarında Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü Tabiat Parkı Orman Plajı bölgesinden göle girmenin serbest olduğu alanda göle girdi.

Salda Gölü mezarları oldu! Baba ile oğul boğuldu, kızı vatandaşlar kurtardı - 1. Resim

Gölde yüzen baba oğul, bir süre sonra gözden kaybolurken B.A. vatandaşlar tarafından gölden çıkarıldı.

Salda Gölü mezarları oldu! Baba ile oğul boğuldu, kızı vatandaşlar kurtardı - 2. Resim

CANSIZ BEDENLERİ 5 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından B.A. ilk müdahalenin ardından Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken AFAD ekipleri gölde botla arama tarama çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında kıyıdan 60 metre uzaklıkta 5 metre derinlikte baba oğulun cansız bedenine ulaştı.

Salda Gölü mezarları oldu! Baba ile oğul boğuldu, kızı vatandaşlar kurtardı - 3. Resim

Cenazeler sahile çıkarılarak olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Yeşilova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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