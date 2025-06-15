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Ağaca çarpan otomobil kağıt gibi ezildi! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ağaca çarpan otomobil kağıt gibi ezildi! Ölü ve yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında ağaca çarpan Tofaş marka otomobil kağıt gibi ezildi. Kazada araçta bulunanlardan 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Denizli'de kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi.

Ağaca çarpan otomobil kağıt gibi ezildi! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

TOFAŞ KAĞIT GİBİ EZİLDİ

Edinilen bilgilere göre, M.G. idaresindeki 35 PD 053 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpma sonucu otomobil hurdaya döndü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağaca çarpan otomobil kağıt gibi ezildi! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

ÖLÜ VE ÇOK SAYIDA YARALI VAR 

Bölgeye gelen sağlık ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Adak'ın (28) hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri ise sürücü M.G. ile otomobilde bulunan A.N.G. (30), E.G. (23) ve O.A.G. (2) isimli yaralıları sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan A.N.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Ağaca çarpan otomobil kağıt gibi ezildi! Ölü ve yaralılar var - 3. Resim

Hayatını kaybeden Emine Adak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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