Denizli'de feci olay: 5 kişilik aileye yıldırım isabet etti

Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşanan sağanak yağış sırasında, tarlada çalışan ailenin üzerine yıldırım düştü. Düşen yıldırımda 5 kişilik aile yaralandı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde yıldırım çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kirazlıyayla Mahallesi Kanlıçay mevkisindeki tarlada yulaf hasat eden Adem Tiner (54), eşi Sevinç Tiner (52), çocukları Mehmet Tiner (14), İlkay Tiner (24) ve Onur Tiner (27) yağmur başlayınca ağacın altına sığındı. Bu sırada Tiner ailesine yıldırım isabet etti.

5 KİŞİLİK AİLE HASTANELİK OLDU

Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 5 kişi ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.​​​​​​​