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Malatya'da acı olay! Yıldırım düştü, çoban can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Malatya&#039;da acı olay! Yıldırım düştü, çoban can verdi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde koyun otlatan 58 yaşındaki Erdal İncedal, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde koyunlarını otlattığı sırada yıldırım isabet eden bir çoban hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Darıca Mahallesi'nin Çayırdüzü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 58 yaşındaki Erdal İncedal hayvanlarını otlattığı sırada yıldırım çarpmasına maruz kaldı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde İncedal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çobanın cenazesi, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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