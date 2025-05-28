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Malatya'yı sağanak vurdu! Hastanenin tavanı çöktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sağanak yağışın etkili olduğu Malatya'da hayat felç oldu. Yağışın ardından Malatya'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin tavanı çökerken, kentte çok sayıda iş yeri ile evleri de su bastı.

Sağanak yağışın etkili olduğu Malatya'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin tavan kısmında kısmi çökme meydana geldi.

Malatya'yı sağanak vurdu! Hastanenin tavanı çöktü - 1. Resim

HASTANE TAVANI ÇÖKTÜ! BİRÇOK YERİ SU BASTI 

Malatya'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış olumsuz etkiledi. Ulaşımın felç olduğu kentte çok sayıda iş yeri ile evleri de su bastı.

Yoğun yağışların ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin tavan kısmı ile bazı yollarda çökme meydana geldi.

Malatya'yı sağanak vurdu! Hastanenin tavanı çöktü - 2. Resim

Yağışların belli aralıklarla devam ettiği kentte ekiplerin su tahliyeleri ile yollarda onarım için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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