İstanbul'da dolu ve kuvvetli sağanak alarmı! Uzman isim gün ve saat verdi

Meteoroloji'nin son dakika uyarılarının ardından beklenen oldu, sıcaklıklar birçok kentte mevsim normallerinin üzerine çıktı. Ancak Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava işleri tersine çevirecek, sıcaklıklar yeniden mevsim normallerine inecek. İstanbul'da ise dolu yağma ihtimali var. İşte önümüzdeki günlere dair yeni tahminler...

Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar düşecek, İstanbul dahil birçok kentte kuvvetli sağanak görülecek. Meteoroloji 25 Mayıs 2025 ve önümüzdeki günlere dair tahminlerini paylaştı, yeni haftanın hava durumu belli oldu.

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Habertürk TV ekranlarında yarından itibaren yurdu bekleyen hava durumuna dair detayları açıkladı. "İyi bir hava değişimi bizi bekliyor" diyen Öztel, "Pazar günü en yüksek sıcaklıklar kaydedilecek. Güneydoğu Anadolu'da 40 dereceler, Marmara'da ise Bursa Balıkesir civarında 37-38 derecelere çıkabilir" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA DOLU YAĞIŞI İÇİN GÜN VERDİ

Sıcak geçen hafta sonunun ardından pazartesi, özellikle de salı günü Balkanlar çevresinden serin ve yağışlı hava geleceğini belirten Öztel, "Aşırı sıcaklardan çıkıp mevsim normallerine dönüyoruz" dedi ve İstanbul'da dolu yağma ihtimali olduğunu belirtti.

Öztel, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"4 günlük yağış toplamına bakarsak Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz en çok yağış alan bölgeler olacak.

İstanbul'da pazartesi günü kuvvetli yağmur var. Avrupa Yakası'nın bazı yerlerinde dolu yağabilir. Trakya'da yağmur olasılığı yüzde 60-70, dolu yağma olasılığı ise yüzde 20'ye yakın. Öğlen saatlerinde olur genelde bu durumlar."

Peki bugün hava nasıl olacak? İşte MGM resmi sitesinde yer alan detaylar...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Burdur ,Isparta, Düzce, Bolu, Karabük ve Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıkları artmaya devam edecek. Rüzgarın ise genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'de öğle saatlerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.

Öte yandan yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

İşte il il, bölge bölge günün hava durumu tahminleri ve detaylar...

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ce cok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin batı kesimlerinde toz taşınımı tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı tahmin edilyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde Burdur ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Bölgenin batı kesimlerinde öğle saatlerinden sonra toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

KONYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Öğle saatlerinden sonra Düzce, Karabük ve Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Öğle saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C

Az bulutlu ve açık