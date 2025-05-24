Yaz havasına kısa bir mola! Sıcaklık düşecek, sağanak yolda... Orhan Şen tarih ve saat verdi

Meteoroloji uzun vadeli tahminlerini paylaştı, beklenen hava durumu belli oldu. Bugün mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar önümüzdeki günlerde keskin düşecek, İstanbul dahil birçok kentte gök gürültülü kuvvetli sağanak etkili olacak. Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi, sıcaklığın 20 dereceye kadar düşeceğini söyledi. İşte il il, bölge bölge detaylar...

Meteoroloji 24 Mayıs 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı. Sıcaklıklar yarın sabah ve öğle saatlerinde daha da artacak, mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkacak. Ancak sonrasında beklenen keskin düşüşle birlikte yeni hafta sağanakla gelecek.

Yeni haftaya dair uyarı veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren azalarak iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarına düşeceğini bildirdi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıkları artmaya devam edecek. Rüzgarın ise genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR PROF. DR. ORHAN ŞEN'DEN

Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak uyarılarını bir bir sıralayan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, üç büyük kenti işaret etti.

Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul'da 3 gün sıcaklık 30 derece. Pazar akşamı gelecek kuvvetli yağmur 3 gün devam edecek. Hafta başı sıcaklık 20 dereceye düşecek.

Hafta başı sıcaklık 20 dereceye düşecek. Ankara 4 gün 30 derecenin üzerinde. Yağmur pazartesi öğlen gelecek. Salı 23 dereceye düşecek.

İzmir de 4 gün 30 derecenin üzerinde. Pazar 37 derece. Yağış pazar gece gelecek, 2 gün sürecek. Sıcaklık salı 26 dereceye düşecek.

İşte il il, bölge bölge günün hava durumu tahminleri...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 15°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Öğle saatlerinden sonra bölgede toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Cumartesi) bölgenin batı kesimlerinde öğle saatlerinden sonra toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 13°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 9°C, 28°C

Öğle saatlerinde, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 14°C, 24°C

Öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 15°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 15°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 16°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 23°C

Yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 21°C

Yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 9°C, 20°C

Öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık