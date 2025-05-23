Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Meteoroloji uyardı! Hafta sonu hava nasıl olacak? 

Hafta sonu plan yapan vatandaşlar, 24-25 Mayıs cumartesi-pazar günü hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji, özellikle açık havada plan yapanları uyardı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hafta sonu hava durumu tahminleri...

24-25 Mayıs hafta sonunda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentte sıcaklıklar 30 dereceyi aşacak. İşte il il hafta sonu hava durumu ve yağış beklenen bölgeler...

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tekin, yapılan son değerlendirmelere göre yarın ve hafta sonu dar alan yağışlarının görüleceğini, genel olarak ise az bulutlu ve açık havanın etkili olacağını söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, hafta sonunda yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak. Ancak bazı bölgelerde dar alanda sağanak ve gök gürültülü sağanaklar görülebilir.

Yağış beklenen iller:

Cumartesi: Kastamonu, Karabük, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan, Doğu Akdeniz (Toroslar)

Pazar: Iğdır ve Kırklareli çevresi

Gece saatleri (Pazar-Pazartesi): Trakya, kıyı Ege, Denizli ve Uşak'ta sağanak bekleniyor.

Toz taşınımı dikkat

Fevzi Burak Tekin, yarın Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda, cumartesi günü Marmara'nın batısı ile Ege Bölgesi'nde, pazar günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı beklendiğini bildirdi. Bu durum hava kalitesini olumsuz etkileyebilir.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR HAFTA SONU HAVA DURUMU

Ankara ve İstanbul'da üç gün boyunca yağış beklenmediğini belirten Tekin, her iki kentte de parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını ifade etti.

Tekin, Ankara'da hafta sonu boyunca hava sıcaklığının 30 ila 33 derece arasında olacağını öngördüklerini söyledi.

İstanbul'da parçalı ve az bulutlu bir havanın etkili olacağını kaydeden Tekin, hava sıcaklıklarının cuma günü 27, cumartesi 28 ve pazar günü 33 dereceye kadar çıkacağını bildirdi.

İzmir'de ise cuma ve cumartesi günleri açık havanın etkili olacağını belirten Tekin, "Hava sıcaklığı 32 ila 34 derece arasında olacak. Pazar günü İzmir'de 37 dereceye kadar çıkacak. Pazarı pazartesiye bağlayan gece saatlerinde ise hem kuvvetli lodos hem de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanaklar bekliyoruz." dedi.

İstanbul:

Cuma: 27°C

Cumartesi: 28°C

Pazar: 33°C

Yağış beklenmiyor, hava parçalı bulutlu.

Ankara:

Tüm hafta sonu açık ve az bulutlu.

Sıcaklık 30-33°C arasında değişecek.

İzmir:

Cuma-Cumartesi: Açık hava, sıcaklık 32-34°C

Pazar: 37°C’ye kadar çıkacak. Gece saatlerinde lodos ve sağanak yağış bekleniyor.

YENİ HAFTAYA YAĞIŞLA GİRİLECEK

Meteorolojiye göre, pazarı pazartesiye bağlayan gece batı bölgelerden başlayarak yeni bir yağışlı sistem etkili olacak. Pazartesi günü bu sistemin doğuya doğru ilerlemesi bekleniyor.