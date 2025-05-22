İstanbul'un yanı başına 'rekor sıcaklık' uyarısı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarih verdi, son '80 yılı' devirecek

Termometrelerin yukarı yönlü hareket ettiği şu günlerde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Balıkesir ve Bursa için 'rekor' sıcaklık uyarısı verdi. Sıcaklıkların hafta sonu son 80 yılın rekorunu kırması beklenirken MGM, güneş çarpması konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için Bursa ve Balıkesir'e hafta sonu sıcaklık uyarısında bulundu. Balıkesir ve Bursa'da 25 Mayıs pazartesi günü hava sıcaklıklarının her iki kentte de mayıs ayı uzun yıllar ortalaması olan 17,7 derecenin 2,26 katına çıkarak, 40 dereceye ulaşması bekleniyor.

Bursa'da ortalama en yüksek sıcaklığın 16 derece üzerinde, Balıkesir'de ise 14,7 derece üzerinde sıcaklık tahmin ediliyor.

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Mevsim normallerine göre Bursa'nın haziran ayı en yüksek sıcaklık ortalamasının 28,4, temmuz ayı ortalamasının 30,9 ve ağustos ayı ortalamasının 31,1 derece olması göz önünde bulundurulduğunda kentte pazar günü yaz mevsimini bile geride bırakacak kavurucu sıcaklar etkili olacak.

Balıkesir'in ise kayıtlarda haziranda en yüksek sıcaklık ortalaması 30,1, temmuz ve ağustosta ise 32,7 derece olarak geçiyor. Bursa'da 26 Mayıs 1945'te 37 derece olarak ölçülen mayıs ayı en yüksek sıcaklığı, 25 Mayıs'ta yeni bir rekorla geçilebilir. Balıkesir'de ise en yüksek mayıs ayı sıcaklığı 17 Mayıs 2020'de 37,8 olarak ölçüldü.

MAYIS AYINDA GÜNEŞ ÇARPMASI UYARISI

Meteroloji Genel Müdürlüğünce güneş çarpmasından korunma yöntemleri de anlatıldı. Güneş çarpmasının aşırı sıcak sonucu beden ısısını ayarlayan mekanizmanın bozulmasına bağlı meydana gelen ciddi bir rahatsızlık olduğu belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Hemen müdahale edilse bile ölümcül olabilir ya da kalıcı zararlar verebilir. Aşırı sıcaklığın yanında nem oranının da yüksek olması (yüde 70'in üzeri), güneş çarpmasında etkili bir rol oynar.

Güneş çarpması özellikle yaşlı ve çocuklar için daha tehlikelidir. Güneş ışınları ultraviyole, görünür ve enfraruj ışınlarından oluşmaktadır. İnsan sağlığı açısından en etkili ışın ultraviyole ışınlarıdır. Ülkemizde genellikle yaz ayları ve gündüz 11.00-15.00 saatleri arası güneş çarpması açısından en riskli zamanlardır. Güneş çarpmasının en sık görüldüğü yerler sıcak ve nemli deniz sahilleridir."

BELİRTİLER NELER?

Açıklamada güneş çarpmasının belirtileri de şöyle sıralandı:

"Hastanın ateşi 39-41 dereceye kadar çıkabilir. Davranış, anlama ve algılama bozuklukları oluşur. Kalp atışları düzensizdir. Şiddetli baş ağrısı, bulantı ve kusma yapabilir. Zorunlu olmadıkça 11.00-15.00 saatleri arasında dışarıya çıkılmamalıdır. Aşırı sıcaklarda gölgede bulunulmalı, ağır işler ve spor yapılmamalıdır. İnce, açık renkli bol elbiseler giyilmeli, şemsiye veya geniş kenarlı şapka kullanılmalıdır. İmkanlar ölçüsünde sık duş alınmalıdır. Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmalı ve bol bol sıvı tüketilmelidir."