Artan sıcaklıkların ardından sağanak molası! Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul'a uyarı
Meteoroloji ve AKOM peş peşe paylaştı, bugün ve önümüzdeki günlerde yurtta beklenen hava durumuna dair detaylar ortaya çıktı. Sıcaklık kademeli olarak hafta sonuna kadar artmaya devam edecek, pazar akşamı ise İstanbul'da küçük bir sağanak molası verilecek. Yeni haftada ise gök gürültülü sağanak var. İşte gün gün tahminler...
21 Mayıs 2025 hava durumu tahminlerini paylaşan Meteoroloji, adeta yaz müjdesi verdi. Yurt genelinde sıcaklıklar yükselecek, güneş hakim olacak. Kademeli olarak artması beklenen sıcaklık İstanbul'da çarşamba günü 24, cuma günü ise 28 dereceye çıkacak. Yeni haftada ise işler değişecek... İşte il il, bölge bölge hava durumu tahminleri ve son dakika detayları...
HAVA AÇIYOR, SICAKLIK ARTIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Rüzgar ise yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
HAFTA SAĞANAKLA BAŞLAYACAK
Meteoroloji'nin resmi internet sitesinde paylaşılan uzun vadeli tahminlerde ise İstanbul için yeni bir uyarı geldi. Bu hafta açık geçmesi beklenen hava, pazartesi günü yerini sağanağa bırakacak. Sıcaklıklar kademeli olarak hafta sonuna kadar artacak, ardından yağmur gelecek. Yağmur Ege ve Marmara'da etkisini hissettirecek, sıcaklıklarda yeni haftanın ilk gününde düşüş yaşanacak.
AKOM da yaptığı paylaşımda yağışların pazar akşamı başlayacağını ve pazartesi günü devam edeceğini açıkladı.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 9°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 14°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 12°C, 29°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 33°C
Az bulutlu
ANTALYA 19°C, 30°C
Az bulutlu
HATAY 17°C, 29°C
Az bulutlu
ISPARTA 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 13°C, 27°C
Az bulutlu
NEVŞEHİR 10°C, 23°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 5°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 3°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri yer yer çok bulutlu Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 13°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 11°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 13°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 4°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS 3°C, 18°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık