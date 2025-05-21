Artan sıcaklıkların ardından sağanak molası! Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul'a uyarı

Meteoroloji ve AKOM peş peşe paylaştı, bugün ve önümüzdeki günlerde yurtta beklenen hava durumuna dair detaylar ortaya çıktı. Sıcaklık kademeli olarak hafta sonuna kadar artmaya devam edecek, pazar akşamı ise İstanbul'da küçük bir sağanak molası verilecek. Yeni haftada ise gök gürültülü sağanak var. İşte gün gün tahminler...

21 Mayıs 2025 hava durumu tahminlerini paylaşan Meteoroloji, adeta yaz müjdesi verdi. Yurt genelinde sıcaklıklar yükselecek, güneş hakim olacak. Kademeli olarak artması beklenen sıcaklık İstanbul'da çarşamba günü 24, cuma günü ise 28 dereceye çıkacak. Yeni haftada ise işler değişecek... İşte il il, bölge bölge hava durumu tahminleri ve son dakika detayları...

HAVA AÇIYOR, SICAKLIK ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Rüzgar ise yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

21 Mayıs 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

HAFTA SAĞANAKLA BAŞLAYACAK

Meteoroloji'nin resmi internet sitesinde paylaşılan uzun vadeli tahminlerde ise İstanbul için yeni bir uyarı geldi. Bu hafta açık geçmesi beklenen hava, pazartesi günü yerini sağanağa bırakacak. Sıcaklıklar kademeli olarak hafta sonuna kadar artacak, ardından yağmur gelecek. Yağmur Ege ve Marmara'da etkisini hissettirecek, sıcaklıklarda yeni haftanın ilk gününde düşüş yaşanacak.

AKOM da yaptığı paylaşımda yağışların pazar akşamı başlayacağını ve pazartesi günü devam edeceğini açıkladı.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 9°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 12°C, 29°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 33°C

Az bulutlu

ANTALYA 19°C, 30°C

Az bulutlu

HATAY 17°C, 29°C

Az bulutlu

ISPARTA 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 13°C, 27°C

Az bulutlu

NEVŞEHİR 10°C, 23°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 3°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 11°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri yer yer çok bulutlu Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 9°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 13°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS 3°C, 18°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 9°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık