'Elektrik fırtınası' için saat verildi! Meteoroloji'den birçok kente sarı ve turuncu uyarı

Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren uyarı Meteoroloji'den geldi. İzmir için turuncu kodlu uyarı veren Meteoroloji, tam 18 kentte ise sarı kod verdi. 17 Mayıs hava durumu tahminlerinde İstanbul'da gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilirken, Hava Forum'dan ise 'elektrik fırtınası' paylaşımı geldi. İşte son dakika hava durumu paylaşımları, Orhan Şen'in sözleri ve detaylar...

Meteoroloji son dakika uyarılarını peş peşe sıraladı, yurt genelinde hafta sonu havanın nasıl olacağı belli oldu. Marmara ve Ege'de bugün başlayan kuvvetli sağanak yarın yurdun büyük bir kesiminde etkili olacak. İstanbul ve İzmir'de gök gürültülü yağmur beklenirken, 'elektrik fırtınası' uyarısı da dikkat çekti. Birçok kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. İşte 17-18 Mayıs 2025 hava durumu tahminleri ve il il detaylar...

SAĞANAK KUVVETLİ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Manisa, Bolu, Karabük ve Samsun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara Bölgesi ile Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

ELEKTRİK FIRTINASINA DİKKAT!

Hava Forum'un X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan paylaşımlarda ise Marmara bölgesi civarında beklenen 'elektrik fırtınası'na değinildi.

Yapılan paylaşımda, "Bu gece yarısından itibaren Çanakkale ve Edirne; cumartesi sabah ve öğlen ise İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir (Bandırma) ve Bursa'da ani elektrik fırtınası geçişi bekliyoruz. Şimşek, gök gürültüsü, sağanak yağmur ne ararsan var" ifadesi yer aldı.

Sonrasında yapılan başka bir paylaşımda ise, "DİKKAT! Bu gece yarısından itibaren 18 saat içerisinde Marmara Bölgesi genelinde 30.000 şimşek/yıldırım hadisesi bekleniyor..." denildi.

17 Mayıs 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

ORHAN ŞEN TEK TEK AÇIKLADI

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda il il, ilçe ilçe uyarılarda bulundu.

Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bu gece yarısından itibaren Edirne Enez İpsala Keşan, Çanakkale Bayramiç Çan; sabah Tekirdağ Erdek Mudanya İmralı Yalova'da şiddetli yağmur gök gürültülü yıldırımlı var. Su baskınları yapar. Dere kenarlarından ve köprülerden uzak durun.

Kıyı Ege ile Marmara'nın batısında kuvvetli fırtına. Rüzgar lodosun hızı 100 km/ saate kadar çıkabilir. Çatı altlarında bulunmayın, aracınızı çatı altlarına ağaç yanına park etmeyin."

SARI VE TURUNCU KOD VERİLDİ

Bugün yurdun birçok bölgesinde beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle birçok kentte sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.

İzmir için turuncu kodlu uyarı verilirken, sarı kod ile uyarı verilen iller ise şöyle: Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, Isparta, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Niğde, Tekirdağ, Uşak, Aksaray, Karaman ve Yalova.

18 Mayıs 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

UYARILAR PEŞ PEŞE

KUVVETLİ YAĞIŞ: Yağışların, Marmara Bölgesi ile Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR: Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

TOZ TAŞINIMI: Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 17°C, 25°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 14°C, 22°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 15°C, 21°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 12°C, 21°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 16°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 19°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 32°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 19°C, 25°C

Parçalı bulutlu

HATAY 17°C, 35°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 12°C, 25°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 14°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI 11°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 15°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 11°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA 15°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 11°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 15°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 4°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 13°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 5°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 11°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 16°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 12°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu