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Haberler > Yaşam > Zarar büyük: 1 haftadır süren sağanak, tarım arazilerini su altında bıraktı!

Zarar büyük: 1 haftadır süren sağanak, tarım arazilerini su altında bıraktı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Zarar büyük: 1 haftadır süren sağanak, tarım arazilerini su altında bıraktı!
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Erzincan’da sağanak sonrası Karasu Nehri'nin taşması sonucu bazı tarım arazileri suyla kaplandı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir haftadır etkili olan sağanak nedeniyle Karasu Nehri'nde taşkın meydana geldi.

İlçe ve ilçeye bağlı Kargın beldesinde su altında kalan bazı tarım arazileri zarar gördü.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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