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3 kente mayıs ayında kar yağdı: Vatandaş şaşkın

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3 kente mayıs ayında kar yağdı: Vatandaş şaşkın
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yurdun doğu kesiminden mayıs ayında şaşırtan kar manzaraları gelmeye devam ediyor. Son olarak Hakkari, Van ve Bitlis'in yüksek kesimleri, yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar, mayıs ortasında yağan kar nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı.

Hakkari, Van ve Bitlis'ten mayıs ayında şaşırtan görüntüler geldi. 3 kentte etkili olan sağanağın ardından yüksek kesimlere kar yağdı.

HAKKARİ

Hakkari'de iki gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar nedeniyle 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı ve civarındaki dağlar ile Berçelan bölgesindeki yüksek kesimler beyaza büründü.

3 kente mayıs ayında kar yağdı: Vatandaş şaşkın - 1. Resim

VAN

Van'ın Başkale ilçesindeki 3 bin 668 rakımlı İspiriz Dağı ve çevresindeki yüksek kesimlerde kar etkili oldu. Bölgede yaşayan vatandaşlar, mayısta yağan kar nedeniyle şaşırdıklarını belirtti.

3 kente mayıs ayında kar yağdı: Vatandaş şaşkın - 2. Resim

BİTLİS

Bitlis'in Tatvan ilçesinde de kar nedeniyle Nemrut Dağı ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşanan bölgede İl Özel İdaresi ekipleri, Nemrut Krater Gölü yolunu kardan temizledi.

3 kente mayıs ayında kar yağdı: Vatandaş şaşkın - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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