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Mayıs ortasında beyaz sürpriz! Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çankırı'da mayıs ayının ortasında kar sürprizi yaşandı. Ilgaz ilçesindeki Ilgaz Dağı'nın etekleri, yağan karla beyaza büründü. Kar yağışının aralıklarla sürdüğü yaylada kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bulunan Ilgaz Dağı'nın eteklerine mayıs ayının ortasında kar yağdı.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek dağı olan Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki Kırkpınar Yaylası'nda öğleden sonra hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı başladı.

KAR KALINLIĞI 5 SANTİMETREYE ULAŞTI

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği yaylada kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Vatandaşlar, mayıs ayında yaylaya kar yağmasını cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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