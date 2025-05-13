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Mayıs ayında yağan karla şaşkına döndüler! Her yer beyaz örtüyle kaplandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Mayıs ayında yağan karla şaşkına döndüler! Her yer beyaz örtüyle kaplandı
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mayıs ayında yurttan şaşırtan kar manzaraları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı bu kez yüzünü Bayburt'ta gösterdi. Bayburt-Erzurum kara yolundaki Kop Dağı Geçidi'nde başlayan kar yağışı nedeniyle bölge beyaza büründü.

Bayburt'ta yüksek kesimler mayıs ayında yağan karla beyaza büründü.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü Bayburt'ta etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Mayıs ayında yağan karla şaşkına döndüler! Her yer beyaz örtüyle kaplandı - 1. Resim

KOP DAĞI GEÇİDİ BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Zaman zaman görüş mesafesinin düştüğü güzergahta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Mayıs ayında yağan karla şaşkına döndüler! Her yer beyaz örtüyle kaplandı - 2. Resim

Öte yandan 6 Mayıs'ta da Van'ın Başkale ilçesine kar yağmıştı. Mayıs ayında yağan kar vatandaşları şaşkına çevirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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