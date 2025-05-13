Mayıs ayında yağan karla şaşkına döndüler! Her yer beyaz örtüyle kaplandı

Kaynak: Anadolu Ajansı 13 Mayıs 2025 20:34 - Güncelleme: 13 Mayıs 2025 20:38 - Güncelleme:

Mayıs ayında yurttan şaşırtan kar manzaraları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı bu kez yüzünü Bayburt'ta gösterdi. Bayburt-Erzurum kara yolundaki Kop Dağı Geçidi'nde başlayan kar yağışı nedeniyle bölge beyaza büründü.

Bayburt'ta yüksek kesimler mayıs ayında yağan karla beyaza büründü. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü Bayburt'ta etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. KOP DAĞI GEÇİDİ BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Zaman zaman görüş mesafesinin düştüğü güzergahta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan 6 Mayıs'ta da Van'ın Başkale ilçesine kar yağmıştı. Mayıs ayında yağan kar vatandaşları şaşkına çevirmişti. İlgili Haber Mayıs ayında kar yağdı, vatandaşlar şaşkına döndü

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir