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Mayıs ayında şaşırtan görüntü: Kent merkezi bir anda beyaz örtüyle kaplandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Mayıs ayında şaşırtan görüntü: Kent merkezi bir anda beyaz örtüyle kaplandı
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yozgat'tan mayıs ayında şaşırtan görüntüler geldi. Kent merkezinde 15 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı nedeniyle her yer bir anda beyaza büründü. Doluya hazırlıksız yakalanan Yozgatlılar zor anlar yaşadı.

Yozgat'ta etkili olan dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika süren dolu yerini sağanak yağışa bıraktı.

Mayıs ayında şaşırtan görüntü: Kent merkezi bir anda beyaz örtüyle kaplandı - 1. Resim

HER YER BİR ANDA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Dolu nedeniyle araçların üstü ve zemin, beyaz örtüyle kaplandı, yer yer dolu taneleri birikinti oluşturdu.

Mayıs ayında şaşırtan görüntü: Kent merkezi bir anda beyaz örtüyle kaplandı - 2. Resim

Çapanoğlu Camisi çevresindeki esnaf, dükkanlarının önünde biriken dolu tanelerini temizledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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