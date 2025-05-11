Mayıs ayında şaşırtan görüntü: Kent merkezi bir anda beyaz örtüyle kaplandı
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Yozgat'tan mayıs ayında şaşırtan görüntüler geldi. Kent merkezinde 15 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı nedeniyle her yer bir anda beyaza büründü. Doluya hazırlıksız yakalanan Yozgatlılar zor anlar yaşadı.
Yozgat'ta etkili olan dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika süren dolu yerini sağanak yağışa bıraktı.
HER YER BİR ANDA BEYAZA BÜRÜNDÜ
Dolu nedeniyle araçların üstü ve zemin, beyaz örtüyle kaplandı, yer yer dolu taneleri birikinti oluşturdu.
Çapanoğlu Camisi çevresindeki esnaf, dükkanlarının önünde biriken dolu tanelerini temizledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığındı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir