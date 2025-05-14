Yağmur, çamur, toz taşınımı... Meteoroloji bu kentleri tek tek uyardı

Meteoroloji bugün için 7 kenti sarı kodla uyardı. Bu kentlerde yaşayan vatandaşlara tedbir uyarısı yapılırken Güneydoğu'da da toz taşınımı ve çamur yağışı etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için yayınladığı hava durumu raporunda hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı, kuzey ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ İÇİN TEDBİR UYARISI

Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğusu (Van hariç), Adana, Çankırı, Kırıkkale, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Öte yandan Bingöl, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis, Muş ve Batman için de sarı kodlu uyarı yapıldı.