Marmara’da arsa piyasası hareketlendi! Deprem sonrası İstanbul’da aranan 5 ilçe

Geçen ay İstanbul’da hissedilen depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken, megakentte konut trendleri de farklılaşıyor. Sektör temsilcileri Başakşehir, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Çekmeköy ilçelerinin daha sık sorulduğunu belirterek, “Bu ilçeler hem fay hatlarına daha uzak bölgelerde yer alıyor hem de zeminleri daha sağlam” diye konuşuyor. Öte yandan deprem sonrasında Marmara’da arsa arayışlarında da artış yaşandığı belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Marmara Denizi'nde 23 Nisan’da meydana gelen 6,2’lik depremin ardından, İstanbul’da satılık ve kiralık konut aramalarında da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Ev arayışında olan vatandaşların, fay hattına yakın güney ilçelerden daha çok, kuzey ilçelere ilgi gösterdiği ifade ediliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adrese Gayrimenkul Pazarlama Yöneticisi Selçuk Hiçdurmaz, “Depremin ardından bize gelen aramalarda daha çok Başakşehir, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Çekmeköy ilçeleri sorulmaya başlandı. Bu ilçelerin ortak özelliği hem fay hatlarına daha uzak bölgelerde yer alması hem de zeminlerinin daha sağlam olması. Eyüpsultan’da ise Göktük daha ön plana çıkıyor” diye konuştu.

BAŞAKŞEHİR VE ÇEKMEKÖY…

Avrupa yakasında Başakşehir ve Anadolu yakasında Çekmeköy’ün daha merkezi olduğunu ve daha uygun fiyat avantajı sunduğunu aktaran Selçuk Hiçdurmaz, “Bu iki ilçe 5 defa soruluyorsa, buna karşılık güneydeki ilçeler 1 defa soruluyor. Bu eğilimler, emlak piyasasında yeni trendler hakkında önemli sinyaller de veriyor” ifadelerini kullandı.

İLÇE İLÇE KONUT KİRALARI

Bu arada İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul’da ortalama konut kirası geçen ay 26 bin 500 TL oldu.

Kirada en düşük ilk 5 ilçe:

1-Esenyurt: 16 bin TL

2-Sultangazi: 17 bin 500 TL

3-Arnavutköy: 18 bin TL

4-Çatalca: 20 bin TL

5-Silivri: 20 bin TL

Kirada en pahalı ilk 5 ilçe:

1-Sarıyer: 55 bin TL

2-Kadıköy: 55 bin TL

3-Beşiktaş: 50 bin TL

4-Zeytinburnu: 43 bin TL

5-Bakırköy: 42 bin TL

Deprem sonrası en çok aranan diğer ilçelerde kiralar:

1-Başakşehir: 30 bin TL

2-Eyüpsultan: 35 bin TL

3-Beykoz: 29 bin TL

4-Çekmeköy: 28 bin TL

ARSA PİYASASI DA HAREKETLENDİ

Marmara Bölgesinde deprem etkisi ve yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte arsa talebinde de dikkat çeken bir artış yaşandığını belirten Selçuk Hiçdurmaz, “Özellikle Sakarya ve Bilecik’in ilçelerinde hareketlilik var. Araziye olan ilginin artması, arsa ve tarla fiyatlarına da yansımaya başladı. Arazi alırken özellikle alt yapı durumu ve merkeze yakınlık gibi kriterlere dikkat edilmeli, tarla vasfındaki arazilere konut yapılamayacağı da özellikle göz önünde bulundurulmalı” uyarılarında bulundu.