10 bin TL’nin altında kira kalmadı! İşte en ucuz 15 şehir

Türkiye genelinde ortalama fiyatlar dikkatle alındığında, geçen ay itibarıyla bütün illerde kiraların 10 bin TL ve üzerine çıktığı görüldü. Kilis, Muş, Kars, Burdur ve Aksaray; Nisan 2025 verilerine göre kiraların en ucuz ölçüldüğü ilk 5 il oldu. İstanbul, Muğla, İzmir ve Ankara ise 20 bin TL üzerindeki kira fiyatları ile ‘en pahalı şehirler’ arasında yer almaya devam etti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de yaklaşık 7 milyon haneyi ilgilendiren konut kiralarında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, kiralarda artış oranı da belli olmuştu. Buna göre mayıs ayı maksimum kira artış oranı %48,73 olarak belirlendi. Uygulamada ise ev sahiplerinin, özellikle “iyi kiracı” için artışları daha düşük seviyelerde gerçekleştirdiği biliniyor.

KONUT KİRALARINDA SON DURUM

Bu arada dikkatler bir yandan da konut kiralarına çevrildi. İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye genelinde ortalama kiralık daire fiyatı, nisan ayında 20 bin TL olarak gerçekleşti.

KİRALARIN EN YÜKSEK OLDUĞU 5 İL

Ortalama fiyatlar dikkate alındığında en yüksek kiralar şu illerde:

-İstanbul: 26 bin 500 TL

-Muğla: 26 bin TL

-İzmir: 23 bin 500

-Ankara: 23 bin 500

-Antalya/Kocaeli/Yalova: 20 bin TL

KİRALARIN EN DÜŞÜK OLDUĞU 15 İL

Ortalama fiyatlar dikkate alındığında en düşük kiralar ise geçen ay şu illerde ölçüldü:

-Kilis: 10 bin TL

-Muş: 10 bin 500 TL

-Kars: 11 bin TL

-Burdur: 11 bin TL

-Aksaray: 11 bin TL

-Karaman: 11 bin 500 TL

-Yozgat: 11 bin 500

-Mardin: 12 bin TL

-Siirt: 12 bin TL

-Bitlis: 12 bin TL

-Bingöl: 12 bin TL

-Bayburt: 12 bin TL

-Isparta: 12 bin TL

-Karabük: 12 bin TL

-Düzce: 12 bin 500 TL

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

Veriler, Türkiye genelinde 10 bin TL’nin altında kiralık konut kalmadığını gösterdi. Türkiye nüfusunun da ağırlıklı olarak yaşadığı büyük şehirler, en yüksek kira bedeli ile öne çıkmaya devam ediyor. Düşük kiralarda ise Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu illeri dikkat çekiyor.