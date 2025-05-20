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Yağmurlukları kaldırmayın! AKOM tarih verdi, İstanbul'da yağış göz açtırmayacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yağmurlukları kaldırmayın! AKOM tarih verdi, İstanbul&#039;da yağış göz açtırmayacak
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AKOM'un son hava durumu raporunda hafta boyu sıcaklıkların 29 dereceye kadar yükseleceği belirtildi. Ancak İstanbul'da sıcaklıkların pazar günü 20 dereceye kadar düşmesi, pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Bilecik, Sakarya, Adana, Osmaniye, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

PAZAR AKŞAM YAĞMUR GELİYOR

Öte yandan AKOM ise yeni tahminlerini resmi internet sitesinde yayınladı. Buna göre İstanbul'da ilerleyen günlerde bulutlu bir hava hakim olacak. Pazar akşam sıcaklıklar 20 dereceye kadar düşecek, akşam başlayacak yağmur pazartesi günü şiddetini artırarak gök gürültülü sağanak yağış olarak etkisini gösterecek.

Yeni tahmin raporuna göre megakentte cuma günü en yüksek 28 dereceyi bulan hava sıcaklığı pazartesi gününe gelindiğinde 20'ye düşecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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