Ölü köpekleri mezardan çıkarmaya kalktılar! Tepki büyük, salgın hastalık alarmı verildi

Bursa'da bir grup insan, hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktı. O anlarda beddua eden şahısların bulaşıcı hastalık yayma ihtimali üzerine Bölge Hıfzıssıhha Kurulu devreye girdi.

Başıboş sokak köpekleri bir süredir ülkede tartışma konusu olmuş durumda. Köpek saldırısında ölüm ve yaralanmaların olması, korkudan insanların dışarı adım atamayacak duruma gelmesi, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişikliğe gidilmesine yol açtı.

Yeni yasada; sahipsiz hayvanların belediyeler tarafından toplanarak rehabilitasyon merkezlerine götürülmesi, tedavi edilmesi mümkün olmayan saldırgan köpeklerin ise uyutulması gibi maddeler yer alıyor.

KÖPEKLERİ MEZARDAN ÇIKARMAYA KALKTILAR

Bursa'da ise şoke eden bir olay yaşandı. Bir grup insan köpeklerin mezarlığına gidip toprağı eşeledi. O anları videoya alan şahıslar, bir yandan ağıt yaktı bir yandan bela okudu.

BULAŞICI HASTALIK RİSKİ

Öte yandan hastalık veya kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını elleriyle kazan şüpheliler, tepki çekti. İzinsiz kazı nedeniyle bulaşıcı hastalık alarmı verildi, risk nedeniyle Bölge Hıfzıssıhha Kurulu devreye girdi.