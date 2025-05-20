Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ölü köpekleri mezardan çıkarmaya kalktılar! Tepki büyük, salgın hastalık alarmı verildi

Ölü köpekleri mezardan çıkarmaya kalktılar! Tepki büyük, salgın hastalık alarmı verildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursa'da bir grup insan, hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktı. O anlarda beddua eden şahısların bulaşıcı hastalık yayma ihtimali üzerine Bölge Hıfzıssıhha Kurulu devreye girdi.

Başıboş sokak köpekleri bir süredir ülkede tartışma konusu olmuş durumda. Köpek saldırısında ölüm ve yaralanmaların olması, korkudan insanların dışarı adım atamayacak duruma gelmesi, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişikliğe gidilmesine yol açtı.

Yeni yasada; sahipsiz hayvanların belediyeler tarafından toplanarak rehabilitasyon merkezlerine götürülmesi, tedavi edilmesi mümkün olmayan saldırgan köpeklerin ise uyutulması gibi maddeler yer alıyor.

KÖPEKLERİ MEZARDAN ÇIKARMAYA KALKTILAR

Bursa'da ise şoke eden bir olay yaşandı. Bir grup insan köpeklerin mezarlığına gidip toprağı eşeledi. O anları videoya alan şahıslar, bir yandan ağıt yaktı bir yandan bela okudu.

Ölü köpekleri mezardan çıkarmaya kalktılar! Tepki büyük, salgın hastalık alarmı verildi - 1. Resim

BULAŞICI HASTALIK RİSKİ

Öte yandan hastalık veya kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını elleriyle kazan şüpheliler, tepki çekti. İzinsiz kazı nedeniyle bulaşıcı hastalık alarmı verildi, risk nedeniyle Bölge Hıfzıssıhha Kurulu devreye girdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Belediye ile BURULAŞ anlaşamadı, trafik kilitlendi: Toplu taşıma durdu, şehri stajyerler taşıyorHatay'da korkunç olay! Çarptığı kişi öldü, arkasına bile bakmadan gitti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Belediye ile BURULAŞ anlaşamadı, trafik kilitlendi: Toplu taşıma durdu, şehri stajyerler taşıyor - GündemStajyerler görevde! Toplu taşımada büyük krizTürkiye'den İran ve İsrail'e net mesaj: Savaş nedeni sayarız - GündemTürkiye, İran ve İsrail'i açık açık uyardıİBB'ye yeni operasyon! Birçok isim hakkında gözaltı kararı - GündemKritik isim dahil çok sayıda gözaltı!Meteoroloji gün verdi, il il uyardı! Artık her şey sona eriyor, yeni dönem kapıda - GündemSıcaklıklar 30 dereceyi aşacakSana ne Linet’ten! Erdoğan’ın Başdanışmanı Saral’dan, rektöre tepki - GündemErdoğan’ın Başdanışmanından Linet tepkisiCHP’nin 30 milyon imza hedefi yalan oldu! İtiraflar geldi, kampanya durdu  - GündemCHP’nin 30 milyon imza hedefi yalan oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...