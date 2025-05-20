Meteoroloji gün verdi, il il uyardı! Artık her şey sona eriyor, yeni dönem kapıda

Yağışlı hava ülkeyi terk ediyor, sıcaklıklar iyiden iyiye kendini hissettirmeye başlıyor. Mayıs ayının son günlerinde yurda yaz geliyor... Meteoroloji 20 Mayıs 2025 hava durumu tahminlerinde yerel sağanak uyarısı verirken, yarın ise güneş yüzünü gösterecek. Tahminlere göre sıcaklıklar İstanbul’da 30 dereceleri görecek. İzmir 33, Ankara 31 derecelere kadar çıkacak.

Bir süredir dengesiz devam eden havalar vatandaşları zor durumda bırakırken, beklenen gelişmeyi Meteoroloji duyurdu. 20 Mayıs 2025 hava durumu tahminlerine göre yurt genelinde güneş yüzünü gösterecek, adeta yazdan kalma günler yaşanacak. Sıcaklıklar yarın daha da artacak, İstanbul'da 30 dereceye dayanacak. Peki bugün durum ne? Meteoroloji fırtına uyarısı verdi, il il uyardı. İşte hava durumuna dair son dakika gelişmeleri...

YEREL SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Batı Karadeniz, Bilecik, Sakarya, Adana, Osmaniye, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Artvin’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacak, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar ise genellikle güney, zamanla kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Batı Karadeniz'in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.

20 Mayıs 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de (Kastamonu-Sinop) rüzgarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde ve Doğu Karadeniz'in doğusunda (Trabzon-Rize) rüzgarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

MARMARA

Öğle saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 8°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

21 Mayıs 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 14°C, 28°C

Az bulutlu

İZMİR 15°C, 28°C

Az bulutlu

MUĞLA 12°C, 27°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 29°C

Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 19°C, 27°C

Az bulutlu

HATAY 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 11°C, 26°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 13°C, 27°C

Az bulutlu

NEVŞEHİR 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yarın (Salı) öğle saatlerinde doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU 8°C, 19°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 6°C, 20°C

Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 11°C, 23°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 18°C

Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Amasya çevreleri ile Samsun, Ordu, ve Artvin’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 10°C, 29°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 7°C, 25°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 12°C, 22°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 4°C, 19°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu