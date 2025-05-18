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Sağanak ve dolu bir anda bastırdı, ilçeyi su bastı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sağanak ve dolu bir anda bastırdı, ilçeyi su bastı!
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sinop'un Boyabat ilçesinde şiddetli dolu ve sağanak nedeniyle bazı mahalleleri su bastı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde etkili olan şiddetli dolu ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. 

İlçenin bazı mahallelerinde yoğun yağış nedeniyle vatandaşlar ulaşımda güçlük yaşadı. Özellikle Yıldız Mahallesi'nde su taşkınları etkili oldu.

Mahallede yaşayan vatandaşlar, her yağışta aynı manzarayla karşılaştıklarını belirterek, bu duruma kalıcı bir çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi. Mahalle sakinleri, altyapının yetersiz olduğunu ve sorunlara yol açtığını iddia etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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