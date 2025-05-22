Karadeniz, 'hayalet' ağlarla çevrildi: Avrupa'nın en kirlilerinden... Tehlike su altı kamerasında

Karadeniz'de su altı kamerasına yansıyan görüntülerde hayalet ağların her yeri bastığı görüldü. Denizdeki tehlikeye dikkat çeken uzman isimler "Karadeniz Avrupa'nın en kirli denizlerinden biri. Her yıl ciddi miktarda ağ Karadeniz'de kayboluyor" ifadelerini kullandı. Denizdeki kirliliği çözmek için Romanya, Bulgaristan, Gürcistan ve Türkiye ortaklığında BlackNETs projesinin devreye alındığı bildirildi.

Karadeniz, hayalet ağlarla çevrildi, akademisyenler tehlike için biraraya geldi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Erüz, Karadeniz'deki hayalet ağlara dikkat çekerek "Her yıl çok ciddi miktarda yüzlerce balık ağı ve donanımı bir şekilde kaybolup denize gidiyor" dedi.

KARADENİZ AVRUPA'NIN EN KİRLİSİ

Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Erüz, Karadeniz'in Avrupa'nın en kirli denizi olduğuna dikkat çekerek "Karadeniz, dünya denizleri arasında benzersiz, yarı kapalı bir denizdir ve hacminin yüzde 86'lık kısmı anoksik-oksijensiz olması dolayısı ile benzersizdir.

Sadece yüzde 14'ü oksijenli olan ve yüzeye yakın 100-200m lik üst kısmında üstyapılı organizmalar ve balıkların yaşayabildiği çok kırılgan bir su kütlesi ve denizdir. Karadeniz çevresinde yaşayan 160 milyon insanın ürettiği katı, sıvı ve gaz kirleticilerden yoğun şekilde etkilenen Avrupa'nın en kirli denizidir.

HAYALET AĞLARLA MÜCADELE...

Her yıl çok miktarda yüzlerce balıkçı ağı ve donanımı kaybolup denize gittiğini kaydeden Erüz, "Her yıl çok ciddi miktarda, yüzlerce balıkçı ağı ve donanımı bir şekilde kaybolup Karadeniz'e gidiyor. Karadeniz, özellikle bizim kıyılarımız çok sınırlı av sahası olan bir deniz.

Dolayısıyla hayalet ağ dediğimiz ağlar denizimizi, ekosistemi, biyoçeşitliliği ve balık stoklarınıa çok ciddi tehdit ediyor. Çünkü plastik kökenli, yüzebilen ağlar denizde kaldığı sürece, onlarca yıl kontrolsüz avlanmaya, öldürmeye devam ediyor. Balıkçının kontrolü dışına çıktığı için de artık avladığı balıklar da hiçbir şekilde insanlara da deniz canlılarına da faydası yok. Bu tehdit ve sorunu azaltmak için ‘BlackNETs' projemizi eş zamanlı olarak dört ülke; Romanya, Bulgaristan, Gürcistan ve Türkiye ortaklığında yapılıyor. Balıkçılık amacıyla kullanılan ağların bir şekilde denize bırakılmış olanların geri toplanması ve azaltılması gerekiyor" diye konuştu.