Bodrumspor'un başkanının evi hırsızların hedefi oldu! Çalınanların listesi ağızları açıkta bıraktı

Ünlü akaryakıt firmasının sahibi ve Bodrumspor başkanı Fikret Öztürk'ün Üsküdar'daki villasına giren hırsızlar 24 milyon liralık zarar verdi. Hırsızlar film gibi bir operasyonla yakalanırken çalınanların listesi ağızları açıkta bıraktı.

İstanbul'da hırsızlar Ünlü akaryakıt firması kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı, aynı zamanda Bodrumspor başkanlığı yapan Fikret Öztürk'ün, Üsküdar'daki villasını hedeflerine aldı.

Güvenlikli sitenin dikenli tellerini kesip eve giren 4 hırsız değeri milyonları bulan ziynet eşyası ve döviz dolu kasayı alıp kaçtı.

TERASTA MASANIN ALTINDA YAKALANDI

Sabah'ın haberine göre, olayın ardından kameralar izlendi. Hırsızlık yapan ve villada çalınan ziynet eşyalarını satan 2 kişi tespit edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüphelilere nasıl ulaşıldığı anlatıldı.

Lüks marka saat, bileklik ve broşun Kapalıçarşı'da bir kuyumcuya 4 bin 500 dolar karşılığında satılması üzerine soruşturmanın derinleştirildiği, satışı yapan kişinin Musa B. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Polis ekipleri Musa B.'yi Sancaktepe'de bir evin terasında masanın altında saklanırken buldu. Bir diğer şüpheli Emircan G. de yakalandı. Maske takıp, villa duvarından atladıktan sonra ikametin kapısını kırarak milyonluk hırsızlık yapan 2 şüphelinin 'nitelikli hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarından ayrı ayrı 21'er yıla kadar hapsi istendi.

24 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK

Açılan davada Fikret Öztürk de ifade verdi. Antalya'da bulunduğu sırada yeğeninin kendisini aramasıyla olaydan haberdar olduğunu, zararının 612 bin 850 dolar ve 2 bin Euro (24 milyon lira) olduğunu belirtti.

Ünlü iş adamı, çalınan ziynet eşyalarının neler olduğunu mahkemeye bildirdi.

ÇALINANLAR LİSTESİ

Yüksek kıratlı yüzük (18 bin $)

Yüksek karatlı altın yüzük (16 bin $), Orta büyüklükte altın yüzük (11 bin $), Safir madalyon kolye (9 bin 500 $), Gül ve yaprak desenli yaklaşık 10 cm iriliğinde broş (20 bin $)

2 tane Ay-Yıldızlı kolye ve broş (12 bin $)

2 takım inci (13 bin $)

3 adet inci küpe (3 bin 600 $) Marka kolye (23 bin $) Trabzon bileziği (45 bin $) Elmas gerdanlık ve yüzük seti (200 bin $)

Ametist saat ve küpe (15 bin $)

5 küpe (10 bin $),

10.000 $ ve 2.000 Euro nakit para,

Değerli teşbihler

Afrika'dan alınma Ametist taşlı set. (25 bin $)