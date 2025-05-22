Öğretmenin öğrencilere şiddeti çok konuşulmuştu: Yaşadıklarını anlattılar! "Çocuklar tehdit altında"

Pendik’te bir okulda öğretmenlerinin şiddetine maruz kalan öğrenciler konuştu. Öğrenciler, öğretmenin her sinirlendiğinde kendilerine şiddet uyguladığını söylerken veliler ise çocuklarının can güvenliğinin olmadığını öne sürdü.

İstanbul Pendik’te bir ilkokuldan gelen şiddet görüntüleri infiale neden oldu. Görüntülerde öğretmenin tahtaya kaldırdığı öğrencisinin saçından tutup, hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf etmesi görüldü.

Görüntüler sınıftaki diğer öğrenciler tarafından kayda alınırken öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.

ÖĞRENCİLER YAŞADIKLARINI ANLATTI

EKOL TV'nin haberine göre, öğrenci yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı:

"Montum vardı üstümde çünkü hastaydım, üşüyordum. Masamda da çantam vardı. Öğretmen geldi, beni itti, çekiştirdi. ‘Sen neden böylesin’ diyerek hakaretler etti. Ağza alınmayacak şeyler söyledi. Sadece konuşuyorduk, grup halinde sohbet ediyorduk.”

'SARKINTILIK' YALANINI SÖYLEDİ

Başka bir öğrenci ise öğretmenin kendisine yumruk attığını öne sürdü:

“Sinirlendiği zaman sürekli bize çatıyor. Dünkü olayda başkaları ses yapmasına rağmen beni suçladı. Yumruk attı. Ardından beni aşağı indirirken 'Sen bana sarkıntılık yapıyorsun' diyerek kendini haklı çıkarmaya çalıştı. ‘Seni hiçbir yere aldırtmayacağım’ diyerek tehdit etti.”

"ÇOCUKLAR TEHDİT ALTINDA"

Olaylar karşısında çaresiz kalan ve öğretmenin cezalandırılmasını isteyen veliler ise okul önünde isyan etti.

Bir veli, çocuklarının içeride tehdit altında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Biz bu öğretmenden şikayetçiyiz. Şu anda çocuklarımızın can güvenliği yok. Sürekli bize mesaj atıyorlar, ‘Abla lütfen gel’ diyorlar. Kapı açılmıyor, öğretmen içeride ve kardeşimi alamıyorum.”

Veliler, yetkililerden acil müdahale ve öğretmenin görevden uzaklaştırılmasını talep ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılıp başlatılmadığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.