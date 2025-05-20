Üç hastalık bir arada! 'Karadeniz sendromu' tıp literatürüne geçti

Giresun'da, bugüne kadar tıpta birlikte görülmemiş 'üçlü hastalık kombinasyonu' tanımlandı ve hastalık literatüre 'Karadeniz Sendromu' olarak geçti.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli gastroenteroloji uzmanları, bugüne kadar tıpta birlikte görülmemiş üçlü hastalık kombinasyonunu tanımlayarak literatüre “Karadeniz sendromu” adıyla kazandırdı.

Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, genetik kökenli polikistik karaciğer hastalığı ile birlikte ülseratif kolit ve Crohn hastalığı gibi inflamatuvar bağırsak hastalıklarının aynı hastada birlikte görülmesinin, dünya tıp literatüründe ilk defa tanımlandığını belirtti.

"DAHA ÖNCE DÜNYADA HİÇ TANIMLANMAMIŞTI"

Prof. Dr. Dülger “Giresunlu ve Ordulu iki ayrı kadın hastada daha önce hiç rapor edilmemiş olan bu üçlü hastalık birlikteliğini tespit ettik. Tanımladığımız bu yeni klinik tabloyu, hastaların memleketlerinden esinlenerek ‘Karadeniz sendromu’ olarak adlandırdık. Çalışmanın sonuçlarını uluslararası inflamatuvar bağırsak hastalıkları kongresinde sunduk ve kabul edildi. Bu kombinasyon daha önce dünyada hiç tanımlanmamıştı” dedi.