Giresun'daki maden için harekete geçildi: Valilikten net mesaj

Giresun Valiliği, Doğankent ilçesi Çatalağaç köyü sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir maden işletmesine ilişkin çevresel iddialarla ilgili gerekli denetim ve inceleme süreçlerinin başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organları ve sosyal medya mecralarında Çatalağaç köyü sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir maden işletmesine ilişkin çevresel iddiaların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, iddialar üzerine açıklama yapılmasının uygun görüldüğü ifade edilerek, şunlar aktarıldı:

"Valiliğimizce iddiaların kamu sağlığı, çevre güvenliği ve doğal yaşam üzerindeki muhtemel etkileri dikkate alınarak ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları nezdinde gerekli denetim ve inceleme süreçleri başlatılmıştır. Yapılacak olan tüm bu incelemeler neticesinde ortaya çıkacak bilimsel veriler ve resmi raporlara dayanarak gerekli idari ve hukuki işlemleri tereddütsüz uygulanacaktır. Söz konusu iddiaların ciddiyeti ve kamu vicdanında oluşturduğu hassasiyet gözetilerek, sürecin her aşaması şeffaflık, tarafsızlık ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda yürütülmektedir. Bu kapsamda halk sağlığı ve çevreye yönelik bir tehdide karşı yaptırımların ivedilikle yerine getirileceğini saygı ile duyururuz."