Bolu'da yollar göle döndü! Sağanak ve fırtına hayatı felç etti
Bolu'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Ara sokaklar adeta göle dönerken, fırtına sebebiyle 8 metrelik ağaç araçların üzerine devrildi.
Bolu'da güneşli hava öğle saatlerinde yerini sağanağa bıraktı. Yağış nedeniyle D-100 karayolunun İzzet Baysal Sanayi Sitesi girişi yan yolunu su bastı. Yolda biriken su nedeniyle araçlar, ilerlemekte güçlük çekti.
8 METRELİK AĞAÇ DEVRİLDİ
Sanayi Sitesi içerisinde bulunan yaklaşık 8 metre uzunluğundaki bir ağaç, fırtınaya dayanamayarak devrildi. Ağaç, park halindeki bir aracın üzerine düştü. Kamyonda maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.
Yarım saatlik sürede etkili olan yağış etkisini yitirdi. Belediye ekipleri, su biriken alanlarda tahliye çalışması yaptı.
"DEMİRLER OLMASAYDI ARACIN PESTİLİ ÇIKARDI"
Devrilen ağacın kaldırılması için de çalışma yapılacak. Sanayi esnafı Sami Günenç, "Ağaç devrildi. Demirler olmasaydı aracın pestili çıkardı" dedi.