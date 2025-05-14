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Bolu'da 4 köyde zehirlenme vakası! Aynı şikayetle hastaneye akın ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bolu&#039;da 4 köyde zehirlenme vakası! Aynı şikayetle hastaneye akın ettiler
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu merkeze bağlı 4 köyde, içme suyu hattında yaşanan sorun nedeniyle 80 kişi hastaneye başvurdu. İshal, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye gelen vatandaşlar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, su deposundan numune alınarak inceleme başlatıldı.

Olay, Bolu’nun merkeze bağlı Örencik, Okçular, Ilıcakınık ve Çamyayla köylerinde meydana geldi. Aynı içme suyu hattını kullanan köylerde, su deposunda yapılan temizlik çalışmasının ardından çok sayıda kişi rahatsızlandı.

Bolu'da 4 köyde zehirlenme vakası! Aynı şikayetle hastaneye akın ettiler - 1. Resim

BİR HAFTADA 80 KİŞİ AYNI ŞİKAYETLE BAŞVURDU

İshal, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle bir haftalık zaman diliminde hastaneye başvuran 80 kişi tedavi altına alındı. Hastaneye başvuran vatandaşların tamamının taburcu edildiği öğrenilirken, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından su deposundan numuneler alınarak laboratuvar incelemesine gönderildi.

Bolu'da 4 köyde zehirlenme vakası! Aynı şikayetle hastaneye akın ettiler - 2. Resim

'MUSLUK SUYU TÜKETMEYİN' UYARISI

Köy muhtarları ve camiler aracılığıyla vatandaşlara "2-3 gün süreyle musluk suyu tüketmeyin, dışarıdan su temin edin" uyarısı yapıldı.

Bolu'da 4 köyde zehirlenme vakası! Aynı şikayetle hastaneye akın ettiler - 3. Resim

Köylülerden Arif Özdemir, "Haberimiz var ama ne şekilde olduğunu bilemiyorum. Depodan mıdır, başka bir şeyden midir bilemiyorum. Muhtarlar uyarı yapmış. 2-3 gün su içmeyin, dışarıdan alın demişler. Çalışmalar sürüyor" dedi.
Olayla ilgili sağlık ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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