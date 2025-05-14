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Belediye harekete geçti! Görenler gözlerine inanamadı: Kaçak villasını böyle taşıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İnegöl’de, tarım arazilerinde kaçak yapılaşmaya karşı harekete geçildi. Şipali Mahallesi’nde gerçekleştirilen denetimlerde, tarım alanlarına izinsiz olarak inşa edilen yapılar tespit edilerek yıkımı gerçekleşti. Kaçak bir villanın sahibi ise, yıkılması beklenen çelik konstrüksiyon yapıyı vinçle taşıdı. Villayı o halde görenler ise gözlerine inanamadı.

İnegöl Belediyesi tarım arazilerinde bulunan kaçak yapılara ilişkin düğmeye bastı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada kaçak yapılarla ilgili yalnızca yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmediği, aynı zamanda bu tür yapıların sahiplerine yönelik ciddi idari para cezalarının da uygulandığı vurgulandı. 

Belediye harekete geçti! Görenler gözlerine inanamadı: Kaçak villasını böyle taşıdı - 1. Resim

CEZADAN KAÇAMAYACAKLAR

Kaçak yapıların yalnızca sahiplerine değil, bu yapılar için malzeme temin eden kişi ve firmalara da cezai yaptırım uygulandığı açıklandı. İnegöl Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kaçak yapılara malzeme sağlayarak bu sürece dolaylı yoldan katkı sunanların da sorumluluktan kaçamayacağı belirtildi. Kırsal mahallelerde ve tarım alanlarında kaçak yapılaşmaya karşı denetimlerin artarak devam edeceği duyuruldu.

Belediye harekete geçti! Görenler gözlerine inanamadı: Kaçak villasını böyle taşıdı - 2. Resim

KAÇAK VİLLANIN SAHİBİ EVİNİ BÖYLE TAŞIDI

Yıkım esnasında ise kaçak bir villanın sahibi 3 katlı çelik konstrüksiyon yapıyı vinç ile taşıdı. O anları görenler gözlerine inanamazken, villanın sahibinin o villayı ne yapacağı ise merak konusu oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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